Enigmático mensaje de Verónica Ojeda: "Sé más de lo que digo"

Verónica Ojeda

Verónica Ojeda dejó un sugestivo mensaje el domingo por la tarde en su cuenta de Instagram.

Sin dar nombres, la mamá de Dieguito Fernando realizó un enigmático posteo.

“Nunca me subestimes cuando me veas en silencio. Sé más de lo que digo, pienso más de lo que hablo y observo más de lo que te imaginas”, precisó la ex de Diego Maradona.

Y luego, le dedicó sentidas palabras a su pareja, Mario Baudry, y también abogado de su hijo.

"Adoro cuando en mi camino se cruzan personas, optimistas, positivas, sencillas, personas que ponen el corazón a cada una de sus acciones, que dan todo a cambio de nada, personas que te acarician el alma y te enriquecen la vida. Gracias por enseñarme a ver el lado positivo de las cosas", indicó.