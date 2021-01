Sofía Zámolo a su hija, en medio de la dura enfermedad de su madre: "Hago lo posible para no transmitirte mi angustia"

Sofía Zámolo

En medio de la tristeza por la dura enfermedad que enfrenta su madre María Cristina Guerrero, Sofía Zámolo le dedicó unas sentidas palabras a su hija California.

La mamá de la modelo atraviesa un cáncer de páncreas e hígado y Sofía compartió un posteo a corazón abierto dedicado a su pequeña beba de tres meses.

"Hija: llegaste a mi vida para darme paz. Para llenar los momentos de ternura y pura sonrisa. Gracias y perdón por venir en un momento tan difícil. Prometo darte todo de mí para que seas una buena y linda persona por dentro que es lo que realmente vale", comenzó Sofía.

Y remarcó: "Espero que puedas entender el momento durísimo que me toca vivir hoy. Hago lo posible para no transmitirte mi angustia, mis miedos, mi desesperación que siento al ver a mi mamá como la veo cada día".

"Ojalá puedas disfrutarla mucho más. Pero eso es algo que solo Dios decide y que uno tiene que soltar. Espero estar siendo la mejor madre que te mereces", siguió movilizada.

"Me parte el alma pensar en lo que te toca vivir a mi lado hoy. Pero Dios y la Virgen te enviaron en este momento y ellos saben por qué. Te amo. Sos mi vida. Me das vida. Me das paz. Me das amor cada día. Gracias", finalizó.