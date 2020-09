Sofía Zámolo reveló su lucha por ser madre: "Sufrí en silencio y pasé angustia y dolor"

Sofía Zámolo

Sofía Zámolo mostró orgullosa su panza de embarazada y reveló en detalle la lucha que vivió por ser madre en charla con revista Caras.

La modelo se sinceró por el largo camino que le tocó atravesar junto a José Félix Uriburu para cumplir el sueño de convertirse en mamá.

“Me siento mejor, aunque empieza el momento en el que ya duermo de costado y la panza me empieza a molestar. La beba ya pesa 2,100 Kg. Al principio, además de las nauseas y vómitos, no podía oler nada, todo me descomponía… Tuve que tomar medicación y no me hacía efecto, me sentía pésimo. Pero mi marido pudo estar al lado mío y eso fue, dentro de todo, lo único positivo que trajo la pandemia”, indicó.

Y remarcó: “Por ahí antes no había encontrado el momento ni la persona con quien hacerlo… Recién fue en el último tiempo de la relación que decidimos tener hijos. Buscar un hijo no es un camino tan fácil. Uno cree que empieza y enseguida va a llegar y de repente te llevás la sorpresa de que no es así, que no es ni tan rápido, ni tan fácil. Hay cosas que uno cree que puede planear en la vida pero que las termina decidiendo Dios. A nosotros nos tocó un camino más largo. Te empezás a someter a estudios, súper invasivos, dolorosos y con los que no la pasas bien. Realmente hay que entender que uno no empezó a buscar un hijo a los 20 años. Después de los 35 es otra edad y yo empecé a buscarlo más o menos en ese momento”.

Sofía Zámolo

Zámolo contó que “vas a médicos y de repente escuchás cosas que te asustan, te empezás a llenar de información que no es buena. Y el quedarse embarazada es algo natural de la vida. Entonces hay que soltar el control... Porque a la hora de un hijo no es igual. Lo que te empieza a pasar cuando buscás y no llega es que es duele, porque las reuniones y las conversaciones de amigos y la familia empiezan a girar en torno a los hijos, los embarazos, los bebés; prevalece ese tema y duele. Y es así porque te gustaría poder ser parte. A nosotros, que no teníamos hijos, nos preguntaban: '¿Ustedes para cuándo?, ¿No les gustaría tener hijos? o ¿Por qué no se apuran?' Y eso, nos empezaba a afectar”.

“Sufrí en silencio y pasé momentos de angustia y dolor hasta quedar embarazada. Te agarra incertidumbre, miedo, algo que no es bueno porque te paraliza y frena. Todo el estrés que te genera el no quedar embarazada aumenta todavía más estrés… Es un círculo vicioso. Uno no se relaja con el tema y quiere controlarlo y es peor. Hasta que en un momento decidí relajarme un poco. También consulté con médicos y me recomendaron que tome vitaminas naturales. Ese era el primer paso, porque después vienen todos los otros, como los tratamientos y las estimulaciones ováricas. Algo para lo que estaba dispuesta. Pero me encomendé a la Virgen de la Medalla Milagrosa, en la que creo y a quien rezo mucho. Fue como decirle, 'Lo dejo en sus manos'. Y que sea cuando tenga que ser. Y no voy a pedírselo, ni a esperarlo más…¨, aclaró la modelo.

Sofía reconoció que “también hay información que no es positiva. A veces y sin intención, un médico por querer darnos información nos puede lastimar. Por eso, y es algo que yo siempre digo, cuando te digan que no tenés una reserva ovárica muy alta, mi respuesta es que con un óvulo se hace un bebé. Hay que tener fe. Ya sea en la virgen o si sos budista, no importa la religión. Hay que creer en algo. La mujer tiene muchas presiones y ser madre no tiene que ser otra".

"La maternidad no tiene que ser un mandato, ni una necesidad. Hay que ser paciente, tener tolerancia. Son caminos difíciles. Me dolió, lloré, me sometí a estudios muy dolorosos y también a la mirada ajena, porque la gente se mete mucho en la vida del otro y eso es dañino. Pero también me pasó que al compartir mi historia a través de Instagram y las redes me llegaron comentarios de mujeres muy positivos que pasan y han pasado por lo mismo que yo. Encontré empatía y contención en sus historias”, cerró la modelo.