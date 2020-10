Sol Estevanez habló del accidente de Sebastián: "Era un dolor tan grande que no lo podía manejar"

Sol Estevanez

Sol Estavanez habló desde Francia con "Intrusos", América, sobre el accidente doméstico que tuvo su hermano Sebastián hace unas semanas, donde terminó con importantes quemaduras.

"Cuando vi su cara quemada casi me desmayo. Había momentos muy dolorosos donde tenía que sacarse la piel muerta de la cara y eso le dolía mucho. Estaba bien de ánimo", indicó la actriz.

"Le empezaron a tirar agua y le sacaron rápido la ropa. Está en plena recuperación, lo más peligroso ahora es exponerse al sol, y por suerte sin analgésicos ya", explicó.

Y remarcó: "Se concentró en que justo ninguno de los chiquitos estaba al lado. Tenía mucha fuerza porque sintió en un momento que se moría. Era un dolor tan grande que no lo podía manejar. Sintió que te morís, debe ser tremendo no poder apagar el fuego de tu propio cuerpo. Se concentró en positivismo y que zafó".

En tanto, sobre el caso Juan Darthés, con quien compartió varios elencos, expresó: "Nunca más tuve contacto con Juan ni con la familia, no tomé posición en este tema, trabajé mucho con él. No tengo nada que contar porque no tuve ningún tipo de problema con él".