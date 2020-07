Sol Pérez reveló los problemas alimenticios que padeció en busca del "cuerpo perfecto"

Sol Pérez

Sol Pérez tiene un gran alcance y repercusión en las redes sociales con sus fotos y videos haciendo ejercicios físicos.

Lo cierto es que la rubia mostró su costado más sensible al hablar sobre los trastornos alimenticios que sufrió años atrás en busca de tener el cuerpo perfecto y ser una chica fitness.

“Yo estuve complicada y no quiero que le pase a otras personas”, recordó la conductora de Canal 26 en charla con revista Caras.

Y amplió sobre su experiencia: “Yo quería ser una chica fitness y comía un yogurt, entrenaba todo el día y estaba muy flaca Iba al colegio y me desmayaba. Casi me inyectan hierro por no comer”.

“Mi papá se quedaba a mi lado hasta que terminaba el plato de comida y yo hacía arcadas por tener el estómago cerrado”, agregó Pérez.

Sol reflexionó sobre esa etapa de su vida: “Fue un momento duro para mis padres y mis hermanos. Por todo eso que me tocó vivir, trato de inculcar que cualquier cuerpo tiene que ser saludable y sano”.