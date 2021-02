Sorpresa en las redes por el cambio del look avejentado de Hernán Drago

Hernán Drago

Hernán Drago se cambió el look y apareció totalmente teñido de blanco. Esto generó un gran revuelo entre sus seguidores.

“Estoy envejecido, tengo un lunes largo y la gente me hizo sacar canas. Vengo de recién grabar el programa y me tocó hacer un personaje para imitar, no lo van a adivinar, no sé si estoy parecido, por ahí el outfit más la ropa más las gafas queda redondito”, dijo en una entrevista con Mitre Live.

“Esto igual es momentáneo, mañana me doy un baño y vuelvo a la normalidad. Gracias por todas las cosas lindas que me van diciendo", dijo ante los elogios que recibió por su avejentado look.

Y, así fue: el modelo volvió a teñir su cabellera de negro como la luce todos los días en “Bienvenidos a bordo”, El Trece.

LEÉ TAMBIÉN: Nazarena Vélez mostró su abdomen abultado y reveló sí está embarazada