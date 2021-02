Darío Barassi le sacó el celular a su vestuarista, leyó sus chats en vivo y la retó: “¡No tenés derecho!”

Dario Barassi

En pleno vivo de “100 argentinos dicen”, El Trece, Darío Barassi tuvo un arrebato de cólera con su vestuarista. Mientras presentaba a los participantes vio como la trabajadora estaba usando su celular y no se lo permitió.

“¡Dejá el celular, flaca! Tenés que mirar el programa. Por más de que estés embarazada, no tenés derecho a estar con el celular, mientras yo estoy acá sudando. ¿Okey?”, le dijo mientras caminaba hacia ella.

“Dame ya el celular de Gisela. ¿Qué está mirando? ¿Con quién estás chateando? ¡No lo toques eh! ¡No lo toques! ¿Qué es lo último que estabas viendo? WhatsApp. ¿Con quién estás chateando? Si no es alguien que me viste…”, dijo mientras le arrebataba el dispositivo.

“‘Mimis, mima y sus hijas’. ¿Qué es este grupo de WhatsApp? A ver. Alguien que no tiene agendado, que lo tiene solo con número. Se llama Sandra. ¿Quién es? ¿Y por qué no agendás a tu hermana? La tiene con el número. No le pone nombre”, sostuvo al aire mientras revisaba y exponía las conversaciones privadas de la trabajadora.

“Hola, familia de Gise. ¿Cómo les va? Soy Barassi, el conductor del programa. Les pediría por favor que en el horario que este programa se graba o se hace, no la estén molestando a mi vestuarista. En segundo lugar, que el paragüita se lo compre ella. Les mando un beso grande y, ¿te digo algo Sandra? No te tiene agendada. Chau”, fue el audio que mandó el conductor al chat de la vestuarista.