Stefi Roitman reveló su estrategia para superar los momentos de "energía baja"

Stefi Roitman

Stefi Roitman confirmó hace unos días que se casa con Ricky, el hijo de Ricardo Montaner, con quien sale hace casi un año.

La linda noticia la dio Ángel de Brito en Twitter y luego fue confirmada por los propios protagonistas desde las redes sociales. Hasta compartieron imágenes del romántico momento del compromiso.

Lo cierto es que la rubia compartió con sus seguidores la estrategia que emplea cuando no está del todo bien en lo anímico.

Stefi Roitman

"¿Algo que no sepan de mi? Muchas veces, cuando me siento con la energía baja por h o por b, me armo un look, me maquillo, elijo una música y me pongo a bailar frente al espejo. A veces, como hoy, también prendo la cámara", indicó Stefi en su posteo de Instagram.

Y agregó: "No se si será por mi luna o qué, pero me eleva a otra energía y me impulsa. Acá arranqué como sin ganas pero me activé, Moverse y jugar, crear, alentarse, salir pero en casa, quererse, reírse, no juzgarse, hacer de cuenta que somos algún personaje o que estamos en algún lado distinto por un rato... salgo del cuarto transformada. Me pasa".