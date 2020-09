Stefi Roitman y Ricky Montaner compartieron su primer día de playa tras siete meses de encierro

Stefi Roitman y Ricky Montaner

La pandemia del Covid-19 sorprendió a Stefi Roitman y Ricky Montaner en Miami, donde aún permanecen. Allí comenzaron hace siete meses una etapa de “convivencia obligada de 7×24”, que los acercó todavía más.

Y ahora, ante la posibilidad de volver a las playas, la modelo mostró las mejores imágenes de su regreso al mar acompañada de su novio, pero tuvo algunas críticas de sus seguidores.

"Quisiera venir a tocar el mar todos los días. Hoy lo hicimos después de 7 meses, y eso que lo tenemos cerca. Cuidarse y cuidarnos está primero que cualquier cosa. Les comparto por este medio un pedacito de nuestro domingo [momento previo a meternos al agua (qué locura cómo se extraña). Que sigamos inspirándonos y motivándonos, que tarde o temprano, con fuerza y con calma, todo se acomoda", señaló Stefi en Instagram con una postal de ambos abrazados.

Luego, a través de sus Instagram Stories, mostraron la soledad de la playa disfrutando de ese momento. Si bien Stefi recibió el cariño de sus seguidores y los halagos de sus amigos, también tuvo algunos comentarios negativos por las postales: "Viven haciendo juntadas con todo el mundo y ahora hablan de cuidarnos primero. Revisá el mensaje que intentas dar", "Estas contenta porque fuiste al mar. La simpleza del abrazo de mamá y papá porque no los ves hace meses es mejor. Pero si se juntaron con todos, qué decís".

Ella no respondió ninguno. Hace un tiempo, en una entrevista habló de cómo le afectan los haters: “Mucha gente desde un lugar de hater me reprocha por qué no voy para allá. Y yo me quedo sorprendida. En su momento yo deseaba volver a Argentina, de hecho si hay algo por lo que quiero volver es por mi familia y por mis amigos que los extraño mucho pero hay una realidad y es que hoy en día estoy muy feliz acá".

"Los haters deberían desaparecer, lo sabemos, pero los amo solo porque nos motivan aún más a seguir. Se siente bien estar tan lejos de lo que dicen que dan más ganas de hacer todo. Obvio que amo más aún a la gente buena onda. Se agradece eternamente el respeto y el cariño", concluyó.

