Te contamos quién es quién en Big Little Lies y su reparto

El elenco de esta serie norteamericana logró que las más grandes actrices de Hollywood compartieran la pantalla chica.

Lo que comenzó como una miniserie de televisión producida y estrenada por HBO en el 2017 término con dos temporadas dramáticas completamente exitosas. Creada por David E. Kelley la trama se basó en el libro Pequeñas Mentiras. Fue así como, Big Little Lies reparto pisó fuerte en el mundo de la pantalla chica no solo por su historia sino por las actrices de lujo que protagonizaron los episodios

Ambientada en un pueblo al Norte de California llamado Monterrey, Big Little Lies reparto sitúa a Celeste, Jane y Madeline en una encrucijada de matrimonios complicados, relaciones familiares difíciles y grandes secretos. Estas tres mujeres conformarán un lazo muy fuerte de amistad y se aliarán dentro de la comunidad donde viven hasta que, un asesinato inesperado irrumpirá el orden natural de sus vidas.

A lo largo de las 14 episodios emitidos hasta el 2019 el misterio y las mentiras serán los verdaderos protagonistas de la trama. En el último episodio, la audiencia logró grandes cifras: superaron los 3.1 millones de espectadores. Muchos fanáticos de la serie se preguntaron si la producción continuará con una tercera temporada a lo que Casey Bloys, presidente de HBO, le comentó a TVLine que “Nunca diría nunca, pero afrontemos que no hay un lugar obvio al que ir, una historia obvia que seguir. Dicho eso, la serie tiene un extraordinario grupo de actores, productores, guionistas y directores, así que si ellos me llaman y me dicen ¡Tenemos una gran idea, escucha! Estaría totalmente abierto a ello.”

Quién es quién: el reparto femenino

Shailene Woodley (protagonista de la saga divergente) ahora representa a Jane Chapman. Este personaje es muy nuevo en la comunidad por lo que llega con un gran sentido del humor y sin ser el centro de atención. Cómo madre soltera se muda a este barrio en búsqueda de un mejor estilo de vida. Muy modesta pero con un pasado misterioso y peculiar, Jane traerá nuevas aventuras a su grupo de amigas.

Nicole Kidman actriz ganadora de Oscars y premios Emmy es Celeste Wright: este personaje es muy popular y amado dentro de la comunidad. Cómo ex abogada y actual madre de casa parece ser la envidia de todos. Tiene una belleza inigualable, riqueza, gemelos y un marido que parece ser perfecto. Con una personalidad tímida se vuelve la figura más adorable de la serie.

Reese Witherspoon es Madeline Martha Mackenzie. La ex actriz de legalmente rubia llega para interpretar a una mujer es llena de energía y de buen corazón. Trabaja en el teatro de la comunidad y es madre de Chloe y Abigail. Se considera muy protectora tanto de sus hijas como de sus amigas. Pero, tiene como obsesión querer arreglan las cosas y esto puede jugarle una mala pasada a lo largo de los episodios.

Laura Dern es Renata Klein. Esta poderosa mujer lucha fervientemente dentro de la comunidad para ponerle un punto final al bullying existente tanto dentro como fuera de la escuela. Su personalidad explosiva hace que logre cualquier objetivo que se proponga. Y, como una figura ambiciosa en los negocios, no tarda mucho tiempo en destacarse dentro de la producción. Su hija Amabella será el talón de Aquiles de este personaje.

Zoë Kravitz es Bonnie Carlson. Es una figura muy espiritual y moral dentro del grupo. Siempre está intentando espaciar de los chismes y el drama. Se dedica a ser instructora de yoga mostrándose en su entorno como un alma muy sensible y empatía. A su vez, está casada con el ex marido de Madeline Martha Mackenzie y es madre de Skye Carlson. Tras la muerte de unos de los personajes, Bonnie se convertirá en una de las protagonistas más importantes.m

Los hombres

Alexander Sharsgård interpreta la pues de Perru Wright. Este personaje está casado con Celeste y parece ser uno de los hombres más exitosos del lugares además de un padre y esposo cariñoso.

James Tupper es Nethan Carlson. Él es el ex marido de Madeline actual pareja de Bonnie. Intentar lograr un equilibro en su vida amorosa y tener una buena relación con su hija adolescente serán los principales desafíos que deberá afrontar a lo largo de los episodios.

Adam Scott representa a Ed Mackenzie quien es el nuevo marido de Madeline. Este personaje traerá inseguridad e insestabilidad a la trama.

Jeffrey Nordling parece como Gordon Klein quien parece ser uno de los ejecutivos con mayor poder de la comunidad y ama con locura a su mujer a quien apoya en cada proyecto personal y sueño que tiene.

Las nominaciones

Con un reparto estelar y una temática atrapante logró numerosos premios en sus dos años de emisión. Comenzó ganando el Emmy a la mejor miniserie y mejor actriz principal. Luego, llegaron los Globo de Oro a la mejor actriz y actor de reparto entre otros numerosos galardones. Digna de maratón, se puede ver en Argentina completa en la plataforma de HBO.