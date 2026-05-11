Wanda Nara llamó a Yanina Latorre y confirmó su explosiva separación de Martín Migueles

La conversación se volvió aún más reveladora cuando Wanda la llamó por teléfono: "Me llama por teléfono, que no sabía de lo que le hablaba, que le cuente, le digo: 'Querida, estás todo el día en redes, estás todo el día mirando, ¿tu secretaria Nat no te pudo contar?'. Boludamente le conté toda la situación, a lo que me contesta: 'Yo hace un mes que estoy separada de él'".

Según lo que le confió Wanda, la decisión de instalarse en Uruguay para filmar su película fue el detonante: "Y me dice: 'El problema fue, que cuando yo decidí venir a hacer acá la película, a él le dio celos, porque yo le terminé blanqueando todo lo de Bernasconi, y quedamos que si yo me iba afuera a trabajar, nos separábamos'. Le digo: 'Wanda, te fuiste cruzando el charco a una hora de un ferry'".

En ese momento, Majo Martino sumó más información: "El productor, Pablo Ini, le dijo a él: 'Por favor, no vengas a Uruguay', para que no la distraiga a ella en las escenas subidas de tono que tenía que hacer con Bernasconi, porque la presencia de Migueles la iba a condicionar a la hora de actuar".

La duda sobre la separación quedó planteada en el estudio. Nico Peralta preguntó: "¿Confirmadísima la separación?". Yanina respondió: "O sea, que están separados, sí, pero no sé si de hace un mes, ella se hace la boluda y no quiere engrampada en todo esto".

Por último, cerró con un detalle que llamó la atención: "Igual él sigue en la casa de ella y sigue teniendo la foto de la pareja en WhatsApp".

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Cómo fue la reacción de Maxi López ante los rumores de separación de Wanda Nara y Martín Migueles

En los últimos días trascendió la versión de una fuerte crisis y separación entre Wanda Nara y Martín Migueles, en medio del silencio de ambos protagonistas.

En una entrevista con Intrusos (América TV), Maxi López habló sobre el tema justo antes del estreno de la ficción vertical Triángulo Amoroso, que comparte con su ex. Allí, el exfutbolista dio detalles de lo que sabe y recordó la última vez que vio a Migueles: "Compartimos el cumpleaños de uno de uno de los chicos porque lo festejamos en casa de Solange así que eso sí. Me invitó varias veces a jugar al fútbol pero no juego más, ahora cocino, soy streamer, actor...".

El conductor Adrián Pallares lo consultó directamente: "Entonces lo viste, ¿para vos siguen juntos?". López evitó dar precisiones y respondió: "La verdad que no sé, habría que preguntarle a ella cuando vuelva de Uruguay. Ma gané el Solange después de varios años, son códigos entre nosotros".

Con firmeza, cerró su postura: "Hace cuatro semanas se fue a Uruguay así que tendría el fin de semana creo que tendría que estar volviendo. No me meto más ahí adentro, pregúntenle a los protagonistas".

En paralelo, Maxi confirmó que ya se instala definitivamente junto a su esposa Daniela Christiansson y sus hijos Elle y Lando, mientras avanza con nuevos proyectos en el medio para este año.

Cabe recordar que los rumores apuntan a una ruptura entre Wanda y Migueles tras la decisión de la conductora de instalarse en Uruguay por compromisos laborales vinculados a la filmación de su primera película.