Alejandro Domínguez rechazó que la causa contra el Banco Atlas de Paraguay sea "un ataque a la libertad de prensa"

“Emprendimos entonces una verdadera cruzada para recuperar los recursos que le habían robado al fútbol y lograr la penalización de quienes dañaron su patrimonio. En ese marco, la CONMEBOL colaboró activamente con la justicia de EEUU, Suiza y Paraguay y logró la recuperación de más de USD 128 millones de manos de la corrupción”, sostuvo.

El dirigente explicó que decidió dirigirse directamente a la SIP porque consideró “de enorme importancia” que la organización “reciba de primera mano información relevante” sobre la causa por presunto lavado de dinero contra Zaldívar y otros directivos del Banco Atlas.

El rechazo de Domínguez

Domínguez cuestionó la interpretación del caso realizada por Abc Color y negó que el expediente judicial tenga relación con el ejercicio periodístico. “¿Ser propietario de un diario exime de cualquier responsabilidad penal? ¿Puede un periodista (o, siguiendo la analogía con este caso, su cónyuge) cruzar un semáforo en rojo y exigir que no se le multe alegando su condición de trabajador de prensa?”, planteó.

Y agregó: “¿Es razonable que el esposo de la directora de un diario sea acusado, invocándose pruebas concretas, por supuestamente lavar millones de dólares de la corrupción y después se declare perseguido por su vínculo familiar con un medio de prensa?”.

En otro tramo de la carta, sostuvo que “la libertad de prensa y de expresión es un valor fundamental en nuestra sociedad y por eso mismo es indispensable no banalizarla ni permitir que sea manipulada para truncar o torcer la labor de la Justicia”.

También acusó al diario paraguayo de evitar discutir el contenido de la investigación judicial. “Abc Color evita tocar el fondo de la cuestión. No publica pruebas que desmientan o debiliten los argumentos de la Fiscalía”, afirmó.

Según Domínguez, el medio busca presentar a una entidad financiera “como la víctima de un ataque a la libertad de prensa” cuando en realidad “los procesados son ejecutivos bancarios, no periodistas”.

“El delito no es un editorial o una investigación periodística que haya molestado al poder, sino una acusación fiscal que señala la aceptación de dinero sucio por parte de un banco”, remarcó.

En la carta, el presidente de la Conmebol también vinculó el caso con operaciones financieras realizadas en torno al fallecido exdirigente del fútbol sudamericano Nicolás Leoz.

“Los hechos son simples, diáfanos: el Banco Atlas conformó millonarios fideicomisos a nombre de Nicolás Leoz. Lo hizo cuando ya pesaba sobre este dirigente deportivo un pedido de extradición por parte de los Estados Unidos, que quería enjuiciarlo por corrupción”, sostuvo.

Domínguez repasó además su trayectoria vinculada al periodismo y la libertad de expresión. Recordó que dirigió durante años los diarios La Nación y Crónica de Paraguay, además de radios y revistas, y que integró organismos vinculados a la defensa de la prensa dentro de la propia SIP.

“Sin sombra de soberbia, puedo asegurarle que me siento en condiciones de emitir una opinión consistente sobre el ‘ataque a la libertad de prensa’ que, según el diario Abc Color, se comete con el procesamiento judicial de un delito bancario”, expresó.

Sobre el final, ratificó que la Conmebol continuará impulsando acciones para recuperar fondos vinculados a hechos de corrupción en el fútbol sudamericano. “La CONMEBOL tiene la firme determinación de continuar luchando por la recuperación del dinero que fue robado al fútbol sudamericano. Nada nos moverá de ese camino, por grandes y poderosos que puedan ser los intereses y sectores afectados”, afirmó.

Además, se puso a disposición de la SIP para ampliar información sobre el caso para que la entidad se forme "una opinión más justa y ecuánime sobre el asunto" y advirtió que las declaraciones difundidas por Abc Color “podrían ser utilizadas para influir sobre quienes deben juzgarlo con independencia y autonomía”.