El juez Lijo pidió información sobre contratos de la consultora de la esposa de Adorni con empresas proveedoras del Estado

Según consta en el expediente, Datco mantiene contratos con organismos estatales como ARCA, AySA y Aerolíneas Argentinas, mientras que National Shipping es contratista de YPF y Foggia Group aparece vinculado a la concesión de Tecnópolis.

La investigación se inició tras una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien pidió analizar si la consultora de Angeletti recibió beneficios irregulares mediante acuerdos con compañías que mantienen negocios con el Estado.

Además de requerir información a las empresas, el magistrado pidió a la Inspección General de Justicia que remita los legajos societarios y detalle quiénes son los beneficiarios finales de las firmas involucradas.

También ordenó a la Oficina Nacional de Contrataciones, dependiente de la Jefatura de Gabinete, que informe si Datco, National Shipping y Foggia Group son contratistas habituales del Estado y que acompañe documentación sobre los procesos de adjudicación.

El periodista de A24, Nicolás Wiñazki, acotó que la única de las tres empresas que presentó la documentación fue National Shipping. En la presentación detalló que contrataron a la empresa de Angeletti por 6 millones de pesos, que fueron consignados en tres facturas.

Las investigaciones a Adorni

La causa que investiga a la mujer de Adorni se tramita en paralelo a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, y a otras dos pesquisas relacionadas con el jefe de Gabinete: un viaje familiar a Punta del Este y un vínculo comercial con el periodista Marcelo Grandio.

Por el momento, no hay imputaciones formales ni procesamientos. Los posibles delitos bajo análisis incluyen fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y abuso de autoridad.

Como parte de la investigación, Lijo dispuso levantar el secreto fiscal ante ARBA para analizar movimientos vinculados con la compra y remodelación de una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

La Justicia también analiza operaciones entre billeteras virtuales y cuentas bancarias asociadas al jefe de Gabinete. Bajo estudio aparecen transferencias y movimientos que podrían rondar los 100.000 dólares, aunque el monto definitivo todavía no fue determinado.

En el marco de la reconstrucción patrimonial, los investigadores incorporaron además información vinculada a una herencia recibida tras la muerte del padre de Adorni. Según trascendió, el funcionario posee el 33% de un terreno heredado y figura además un departamento donde actualmente reside su madre.