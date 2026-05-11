En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Prefectura
Cocaína
EN ZÁRATE

El operativo de la Prefectura que descubrió un cargamento de cocaína escondido en un buque italiano

El cargamento fue detectado a bordo durante una inspección realizada las autoridades. La sustancia incautada tiene un valor superior a los $340 millones.

Banner Seguinos en google DESK
Personal de la PNA decomisó 16 kilos de cocaína a bordo de un buque de bandera italiana que se encontraba amarrado en el puerto de Zárate (Foto: Prensa PNA)

Personal de la PNA decomisó 16 kilos de cocaína a bordo de un buque de bandera italiana que se encontraba amarrado en el puerto de Zárate (Foto: Prensa PNA)

Personal especializado de la Prefectura Naval Argentina (PNA) decomisó 16 kilos de cocaína a bordo de un buque de bandera italiana que se encontraba amarrado en el puerto de Zárate, en la provincia de Buenos Aires. El procedimiento se llevó a cabo durante un operativo de control desplegado sobre la embarcación tras su arribo a la terminal fluvial.

Leé también Dos nuevos detenidos por la avioneta con cocaína que se estrelló en Salta: dónde atraparon a los pilotos bolivianos
dos nuevos detenidos por la avioneta con cocaina que se estrello en salta: donde atraparon a los pilotos bolivianos

La intervención se originó cuando el buque atracó en el puerto de la mencionada ciudad bonaerense, momento en el que se montó un dispositivo de inspección encabezado por efectivos de la dependencia local de Prefectura. El operativo contó además con la participación de personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en el marco de los controles habituales sobre embarcaciones de carga internacional.

prefectura cocaina buque zarate 2
La sustancia incautada tiene un valor superior a los $340 millones (Foto: Prensa PNA)

La sustancia incautada tiene un valor superior a los $340 millones (Foto: Prensa PNA)

El hallazgo

Durante una entrevista mantenida con las autoridades, el capitán del buque informó que, tras haber zarpado desde el puerto de Montevideo, tomó conocimiento de que uno de los tripulantes había hallado una bolsa con “ladrillos” de una sustancia sospechosa. El elemento fue encontrado en un sector destinado al transporte de vehículos tipo motorhome, dentro de la estructura de carga de la embarcación.

Según consta en la información oficial, el capitán había realizado una presentación formal dando cuenta de la situación, luego de haber resguardado el hallazgo en su propio camarote. Allí también almacenó material fotográfico y registros fílmicos vinculados al descubrimiento, con el objetivo de dejar constancia del hecho.

prefectura cocaina zarate 3
Uno de los tripulantes halló una bolsa con “ladrillos” de una sustancia sospechosa (Foto: Prensa PNA)

Uno de los tripulantes halló una bolsa con “ladrillos” de una sustancia sospechosa (Foto: Prensa PNA)

La investigación de la "Fórmula 1-F1"

Durante la inspección realizada por el personal interviniente, se constató que se trataba de una bolsa de arpillera blanca que contenía 14 paquetes de clorhidrato de cocaína. El pesaje total de la sustancia alcanzó los 16 kilos, con un valor estimado que supera los $340 millones.

Las pericias también permitieron establecer que la droga presentaba en su envoltorio externo y sobre los ladrillos la inscripción “Fórmula 1-F1”, un detalle que quedó incorporado a la investigación como elemento de análisis. En el mismo procedimiento, los efectivos hallaron otras cinco bolsas de arpillera vacías, de características similares, ubicadas en otro sector de carga del buque.

Tras el hallazgo, se dio intervención al Juzgado Federal de Campana, a cargo de la Secretaría Penal N° 3, que ordenó el secuestro de la sustancia, la recolección de pruebas periciales, la toma de declaraciones testimoniales y la extracción de los registros fílmicos obtenidos en las cámaras de seguridad de la embarcación.

prefectura cocaina buque zarate 4
Las autoridades encontraron una bolsa de arpillera blanca que contenía 14 paquetes de clorhidrato de cocaína (Foto: Prensa PNA)

Las autoridades encontraron una bolsa de arpillera blanca que contenía 14 paquetes de clorhidrato de cocaína (Foto: Prensa PNA)

Qué pasó con la tripulación

En el marco de la causa, las autoridades judiciales dispusieron no adoptar medidas restrictivas de la libertad contra la tripulación, integrada por 32 personas de distintas nacionalidades, quienes permanecen a disposición de la investigación mientras avanzan las actuaciones.

En paralelo, el buque, de más de 213 metros de largo, fue sometido a una inspección por parte de autoridades del Estado Rector de Puerto. En ese contexto, se determinó su detención preventiva con restricciones operativas, lo que implica limitaciones para su desplazamiento y continuidad de actividades hasta que se completen las diligencias correspondientes.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Prefectura Cocaína Zárate Buque Italia
Notas relacionadas
Impactante operativo: traficaban cocaína oculta dentro de peluches y fueron descubiertos por Gendarmería
Balcarce: seis niños y su madre están internados tras dar positivo en cocaína y el padre quedó detenido
Alejandra Monteoliva anunció una nueva prepaga para la cobertura médica de Prefectura y Gendarmería

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar