"The Undoing": Nicole Kidman y Hugh Grant son pareja la nueva miniserie de drama de HBO, ¿de qué se trata y cuando estrena?

The Undoing

HBO sigue sorprendiendo con su calidad en las producciones y este domingo estrena "The Undoing", una nueva miniserie de seis episodios con dos pesos pesados: Nicole Kidman y Hugh Grant.

La serie fue creada y escrita por David E. Kelley, el mismo detrás de exitosa "Big Little Lies", y la directora fue Susanne Bier, de "The Night Manager" y la película "Bird Box: a ciegas".

Kidman y Grant interpretan a Grace y Jonathan Fraser, una pareja que lleva una vida soñada hasta que una muerte violenta y una serie de terribles revelaciones cambian todo. Conmocionada por los acontecimientos, Grace es obligada a deconstruir una vida y crear otra para su hijo y para sí misma.

"The Undoing" (HBO).

El elenco también cuenta con Édgar Ramírez (El Asesinato de Gianni Versace: American Crime Story) como el detective Joe Mendoza; Ismael Cruz Cordova (Berlin Station) como Fernando Alves; Matilda De Angelis como Elena Alves; Lily Rabe (American Horror Story) como Sylvia Steinetz; Noma Dumezweni (Black Earth Rising) como Haley Fitzgerald; Noah Jupe (Honey Boy) como Henry Fraser, el hijo de 12 años de Grace y Jonathan; Sofie Gråbøl (Gentleman Jack) como Catherine Stamper; y Donald Sutherland (El Ciudadano X) como Franklin Reinhardt, padre de Grace, que tiene la tarea de proteger a su familia después de las revelaciones turbulentas de la trama.

"The Undoing" (HBO).

"The Undoing" está basada en la novela You Should Have Known de la escritora norteamericana Jean Hanff Korelitz.

Estrena este domingo 25 de octubre a las 22 horas por HBO y HBO GO.