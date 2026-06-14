Video: así fue el momento en el que uno de los helicópteros cayó tras la colisión aérea que dejó 6 muertos en Río de Janeiro

Tragedia aérea en Río de Janeiro chocaron dos helicópteros y hay seis muertos Una de las aeronaves cayó sobre una concesionaria de autos eléctricos y explotó, provocando la muerte instantánea de c

El mayor Fábio Contreras, portavoz del Cuerpo de Bomberos, confirmó que ninguna de las personas a bordo logró sobrevivir.

"Nadie a bordo sobrevivió", aseguró el funcionario.

Uno de los helicópteros se incendió tras caer al suelo

De acuerdo con los reportes oficiales, una de las aeronaves se incendió inmediatamente después del impacto. Las llamas alcanzaron varios vehículos estacionados en el terreno donde cayó, provocando nuevas explosiones que pudieron observarse desde distintos sectores de la ciudad.

La segunda aeronave, en tanto, no se incendió, aunque quedó completamente destruida. Según los primeros informes, cayó invertida y terminó a varios metros del otro punto de impacto.

Los restos de ambos helicópteros quedaron esparcidos en una amplia superficie. Fragmentos del fuselaje, piezas mecánicas y parte de la cola de una de las aeronaves aparecieron a decenas de metros del lugar principal del accidente e incluso uno de esos elementos terminó sobre la terraza de un edificio cercano.

La investigación quedó a cargo de la Fuerza Aérea Brasileña

Tras la tragedia, decenas de efectivos y unidades de emergencia trabajaron durante varias horas para extinguir el incendio y asegurar la zona.

En paralelo, especialistas de la Fuerza Aérea Brasileña comenzaron las tareas para determinar cómo se produjo la colisión. El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos informó que ya se inició la denominada "acción inicial", que contempla la preservación de pruebas y la reconstrucción preliminar de los hechos.

"Profesionales calificados y acreditados aplican técnicas específicas para la recolección y confirmación de datos", indicó el organismo en un comunicado.

Los investigadores consideran que las grabaciones de las cámaras de seguridad y los videos aportados por vecinos podrían resultar determinantes para reconstruir los últimos segundos del vuelo y esclarecer cómo se produjo el accidente que terminó en tragedia.