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Video: así fue el momento en el que uno de los helicópteros cayó tras la colisión aérea que dejó 6 muertos en Río de Janeiro

Una cámara de seguridad registró el momento en que una de las aeronaves involucradas en la colisión aérea se precipitó sobre una zona urbana de Río de Janeiro. El accidente dejó seis muertos y las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales.

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Video: así fue el momento en que uno de los helicópteros cayó tras la colisión aérea que dejó seis muertos en Río de Janeiro

Video: así fue el momento en que uno de los helicópteros cayó tras la colisión aérea que dejó seis muertos en Río de Janeiro
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Las imágenes comenzaron a circular pocas horas después del accidente y muestran cómo una de las aeronaves desciende de manera abrupta tras el choque ocurrido en pleno vuelo. Instantes después, el helicóptero desaparece detrás de varios edificios y una explosión sacude el sector donde terminó impactando.

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Las cámaras registraron los segundos posteriores a la colisión

Además del video de una cámara de seguridad instalada en un complejo residencial, vecinos de la zona grabaron desde distintos puntos las columnas de humo y las llamas que se elevaron sobre el lugar del siniestro.

Según los primeros testimonios recogidos por las autoridades, dos helicópteros colisionaron durante la mañana de este domingo. Tras el impacto, ambas aeronaves se precipitaron en distintos sectores de un predio ubicado junto a la Avenida das Américas, una de las principales arterias de la zona oeste de Río de Janeiro.

Tragedia aérea en Río de Janeiro chocaron dos helicópteros y hay seis muertos Una de las aeronaves cayó sobre una concesionaria de autos eléctricos y explotó, provocando la muerte instantánea de c

El mayor Fábio Contreras, portavoz del Cuerpo de Bomberos, confirmó que ninguna de las personas a bordo logró sobrevivir.

"Nadie a bordo sobrevivió", aseguró el funcionario.

Uno de los helicópteros se incendió tras caer al suelo

De acuerdo con los reportes oficiales, una de las aeronaves se incendió inmediatamente después del impacto. Las llamas alcanzaron varios vehículos estacionados en el terreno donde cayó, provocando nuevas explosiones que pudieron observarse desde distintos sectores de la ciudad.

La segunda aeronave, en tanto, no se incendió, aunque quedó completamente destruida. Según los primeros informes, cayó invertida y terminó a varios metros del otro punto de impacto.

Los restos de ambos helicópteros quedaron esparcidos en una amplia superficie. Fragmentos del fuselaje, piezas mecánicas y parte de la cola de una de las aeronaves aparecieron a decenas de metros del lugar principal del accidente e incluso uno de esos elementos terminó sobre la terraza de un edificio cercano.

La investigación quedó a cargo de la Fuerza Aérea Brasileña

Tras la tragedia, decenas de efectivos y unidades de emergencia trabajaron durante varias horas para extinguir el incendio y asegurar la zona.

En paralelo, especialistas de la Fuerza Aérea Brasileña comenzaron las tareas para determinar cómo se produjo la colisión. El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos informó que ya se inició la denominada "acción inicial", que contempla la preservación de pruebas y la reconstrucción preliminar de los hechos.

"Profesionales calificados y acreditados aplican técnicas específicas para la recolección y confirmación de datos", indicó el organismo en un comunicado.

Los investigadores consideran que las grabaciones de las cámaras de seguridad y los videos aportados por vecinos podrían resultar determinantes para reconstruir los últimos segundos del vuelo y esclarecer cómo se produjo el accidente que terminó en tragedia.

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