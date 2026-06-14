El desgarrador mensaje Juli Savioli, la ex de Gaspi, minutos antes de confirmarse su muerte

La noticia del accidente volvió a unir sus nombres en un contexto trágico. El testimonio de Juli se convirtió en una muestra del impacto que la muerte del influencer generó en quienes compartieron parte de su vida, y en la voz de un shock que atravesó a toda una comunidad digital.

juli savioli gaspi

Quién era Gaspi, el youtuber que murió en el terrible accidente de helicóptero en Río de Janeiro

La inesperada muerte de Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, sacudió con fuerza al universo digital. El joven creador de contenidos argentino, de apenas 23 años, perdió la vida este domingo en un accidente aéreo tras el choque de dos helicópteros en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro, Brasil.

Gaspi había conseguido consolidar una comunidad masiva de seguidores gracias a su estilo irreverente y espontáneo, que lo transformó en una de las figuras más destacadas de YouTube y las redes sociales dentro de la Argentina.

Con un micrófono negro sostenido con cinta y conectado directamente a su cámara, salía a las calles para improvisar entrevistas en las que lanzaba preguntas incómodas, polémicas y muchas veces desopilantes. Esa forma tan particular de relacionarse con desconocidos se viralizó rápidamente y lo llevó a acumular millones de visualizaciones.

Su perfil provocador también le trajo problemas. En distintas ocasiones, algunos de sus videos fueron eliminados de YouTube por el tipo de contenido o por situaciones que se daban durante sus recorridas. Entre 2024 y 2025 su fama se disparó aún más al participar de La Velada del Año V, el multitudinario evento de boxeo organizado por Ibai Llanos, donde compartió escenario con referentes del streaming y la creación de contenidos en español.

Ese crecimiento constante lo posicionó como uno de los influencers argentinos con mayor proyección internacional, especialmente entre los jóvenes que seguían con atención cada publicación y aparición suya.

La noticia de su fallecimiento en el accidente ocurrido en Río de Janeiro desató de inmediato una ola de mensajes de dolor en las redes sociales.

Miles de seguidores, colegas y referentes del mundo digital expresaron su tristeza por la partida de uno de los creadores más populares de los últimos tiempos.