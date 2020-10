La tremenda anécdota de Malena Guinzburg sobre el regalo de índole sexual que le hizo Fabián Doman

MAlena Guinzburg

Malena Guinzburg sorprendió a sus compañeras de "Las chicas de la culpa", Dalia Gutmann, Fernanda Metilli, Connie Ballarini y Natalia Carulias con una terrible anécdota que tuvo con Fabián Doman.

Las comediantes llevaron su ciclo de televisión, que también supo estar en el teatro, a YouTube y lo hace en una especia de "a la gorra" por streaming ya que piden colaboración libre a sus espectadores.

Entre las cuestiones divertidas, las humoristas hacen un programa delirante que es festejado por sus seguidores. En una de esas entregas Malena contó que Doman le regaló un vibrador.

"¿Saben quién me regaló un consolador a mi? un vibrador de dice", dijo Guinzburg a sus compañeras: "Doman", reveló despertando la risa de todas y la suya que no pudo terminar de contar la anécdota.

Dalia señaló que Natalia era fóbica del periodista, pero Carulias explicó: "No, no soy fóbica, me da impresión que te regalé un vibrador".

Entonces, Malena terminó la historia: "Habíamos ido a un programa de tele, coincidimos en un programa de tele en el que te regalaban unos vibradores. Él me dijo: ´tomá, ¿lo querés?´, sí. Y se lo regalé a una amiga porque a mi ya me habían regalado en el mismo programa".