El tremendo papelón de Rocío Marengo en la final de "MasterChef Celebrity" en Chile

Rocio Marengo sorprendió con su participación de "MasterChef Celebrity Chile" y sobre todo al ser una de las tres participantes que llegó a la final del ciclo.

La final tuvo lugar este domingo y la rubia protagonizó todo un papelón antes de ponerse a cocinar una comida de tres platos: entrada, principal y postre.

Cuando le dieron el ok para comenzar a cocinar los tres participantes corrieron a elegir los productos que iban a utilizar. Tras llenar tres canastos, Rocío agarró el último y apuró el paso para ganarle tiempo a sus competidores, pero trastabilló y se cayó al piso.

“Perdí un riñón!”, gritó entre risas mientras sus compañeros la ayudaban a pararse. “Yo, a todas las cosas negativas, trato de buscarle el por qué. Y digo ‘bueno, ok, me caí, me desmoroné‘. Pero me sirvió para despertarme. Tuve restos, hay que tener un mise en place organizado. Son muchos productos, son muchas preparaciones. Así que un tropezón, en este caso, fue caída. No va a ser un muro que no pueda derribar”, dijo en la entrevista.

El programa se grabó en Colombia, mientras que la lectura del ganador fue en Chile bajo estrictas medidas sanitarias por la pandemia del coronavirus.

Roció compitió con César Campos y Natalia Duco, esta última fue la que obtuvo salió ganadora del certamen.