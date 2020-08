La tristeza de Marcela Tinayre: "La vida me sacó mucho de golpe"

Marcela Tinayre

A pocas semanas del fallecimiento de Marcos Gastaldi y de su tía Goldie, la conductora de "Las Rubias" habló en un Instagram Live con Barbara Cabo.

“Yo perdí una gran amiga en el mes de febrero y el 2020 me viene golpeando mal”, comenzó confesándose Marcela.

"¿Cómo lo venís llevando? ¿De dónde sacas fuerzas?", quiso saber la periodista. "No sé cuál es la fuerza para salir adelante. Sé que hay que vivir el momento. Si hay que llorar, hay que llorar. No privarse de eso", respondió.

“Yo tengo un hijo que era el hijo de Marcos. Tengo que estar fuerte para él, pero que también él sepa que hay debilidades y que todos lloramos. La vida es eso, un golpe, te quita, te saca, pasa que me sacó mucho de golpe. Entonces, eso hace que esté doblemente triste. Estoy viviendo épocas de mucha tristeza, pero el trabajo ayuda mucho, salgo en bicicleta, salgo a caminar, entonces todo eso me ayuda”, agregó.

Respecto al desempeño de su hija, Juana Viale, al frente del clásico ciclo de Mirtha Legrand, Marcela la llenó de elogios: “A Juana la veo fantásticamente bien. La verdad, Juana entró en un formato (ya establecido) y poco a poco, se fue afianzando. Era muy difícil. Yo lo he hecho a ese programa. Es muy difícil y Juana está cada vez más segura, más cómoda; cada vez está más relajada inclusive”.

“Juana pregunta desde el no saber. No desde la información. Desde el no saber, que lo hace mucho más interesante”, sostiene.

En los últimos programas, Juana viene siendo noticia por ciertos comentarios políticos picantes. En cuanto a este punto Marcela Tinayre afirma: “Juana fue apolítica siempre. Preguntó políticamente desde el no saber. Cuando estas en esto, mucha gente te quiere y otra no te quiere, entonces tenes que fumártela, tenes que seguir adelante. Todo el mundo quiere ser querido por todo el mundo, pero muchas veces, esto no es así. Entonces, con no leer los comentarios, chau, porque hoy las redes son muy crueles y es como que la gente quiere descargar todas sus rabias en las redes y no es así. Las redes no son para agredir”.

Por último, Barbara Cabo le preguntó si se sentaría en la actual mesa de Juana. Marcela dudó: “No, no. Por ahora no lo sé. Yo la he entrevistado mil veces a Juana. He ido al programa de mamá, pero no sé. Por ahí sí, que se yo”.

Un usuario comenta en el IG Live que deberían hacer un programa las tres juntas: Mirtha, Marcela y Juana. “Siempre lo dice mi productor, Martin Kweller. Siempre fue su fantasía”, cerró.