Vicky Braier se convirtió en la mujer que delata a los famosos: “No me meto con lo privado ni hackeo celulares”

Oriunda de Tucumán, Vicky Braier - de 34 años- llegó a la Capital Federal para probar suerte en los medios. La acompañaba su novio, hoy su marido, que en aquel momento hacía la residencia médica.

Hoy Vicky es conocida cómo Juariu la mujer que delata a los famosos por lo que publican en sus redes sociales. "En un inglés tucumanizado significa quién sos (who are you)", explica sobre el sobrenombre al diario La Nación.

"Como me encanta la farándula, se me ocurrió hablar de los famosos en Instagram cuando todavía no lo sabían manejar demasiado. Miraba quién seguía a quién, a quiénes le daban like, sus canjes. En un momento se me ocurrió hacerle un video a Jorge Rial porque en ese entonces no estaba yendo a Intrusos y lo reemplazaba Moria Casán. Como soy muy fan del programa reversioné la canción 'Vuelve' de Ricky Martín, para que Rial volviera al programa, que no era lo mismo sin él", explica sobre le tema que la hizo entrar a “Intrusos”, América.

“Rial y me escribió para reunirnos y ver qué podíamos hacer para Intrusos. Casi me muero de emoción. Nos juntamos con dos productores y empezamos a planear qué podría hacer. Durante un año estuve yendo a Intrusos todos los viernes, con mi columna de los famosos en Instagram. Todo lo que sucedió fue sin querer queriendo, nunca me imaginé trabajar en los medios. Simplemente lo hago porque me divierte”, dijo la actual panelista de “Bendita”, El Nueve.

"Muchos me acusan de estar mucho tiempo al pedo, pero hoy es mi trabajo. Y no estaba al pedo porque trabajaba en relación de dependencia en una agencia durante nueve horas al día. Creo que desarrollé una habilidad y en vez de ver al famoso, miro lo que hay detrás. Me parece que ya conozco todos los pisos de famosos y nunca me aburro porque el famoso se destaca siempre por alguna cosa bizarra. Es como un Gran Hermano", reveló y contó El Polaco, Ivana Nadal, Naira Awada, Luli Fernández la bloquearon aunque Luli ya la desbloqueó.

“Lo que hago, lo hago con lo que ponen los famosos en Instagram, todo lo público. No me meto con lo privado. No hackeo celulares y mirá que me han mandado fotos prohibidas y muy comprometedoras de varios famosos, pero no publico eso, no me gusta. Yo estoy atenta a lo que ellos hacen público, siempre con humor y desdramatizando. Le pongo mi estilo, hago teorías conspirativas, juego con humor, sin faltar el respeto a nadie y sin bajezas. Lourdes, con toda su moralidad, me dice que me meto en el medio de una familia y ellos todo el tiempo hablan de la vida privada de las personas”, indicó.