Vicky Xipolitakis sobre su pedido de canjes: "Para mí son una bendición, no tengo otros ingresos"

xipolitakis

Ayer, se filtraron unos audios en los que Victoria Xipolitakis pedía productos en un almacén a cambio de publicidad en su cuenta de Instagram.

Pero no fueron los únicos, ya que a partir de la repercusión que esto generó en los medios, se dieron a conocer otros pedidos por parte de la vedette, que van desde objetos de decoración y juguetería a productos de librería, bazar y ropa blanca. Incluso pidió regalos para el día del padre.

Y este viernes, la rubia no se quedó callada y aseguró que no tiene otros ingresos y que dedica todo su tiempo al cuidado de su hijo.

Vicky Xipolitakis

Lejos de desmentir la información, Vicky explicó en "LAM": "Para mí es una bendición muy grande que existan los canjes porque hacen -junto a mi gran familia- que no nos falte nada".

Luego, remarcó: "No tengo otro tipo de ingreso y hace más de un año que me dedico solamente al cuidado y a la crianza de mi hijo cien por cien", dando a entender que el arreglo económico al que llegó con su exmarido, Javier Naselli, no le alcanza para cubrir los gastos mensuales de su hijo.