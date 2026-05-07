El dato desconocido que se filtró de Yipio de Gran Hermano y la polémica crítica que hizo Solange

Al escuchar que Yipio realizaba distintas acciones benéficas en Uruguay, la ex participante del reality tiró una frase que hizo mucho ruido y despertó críticas al instante en las redes.

"Yo creo que ella está enojada. Cuando me dijeron que hace stand up dije qué divertido", comenzó exponiendo Sol Abraham. Ahí el periodista uruguayo Lucho Román reveló públicamente el trabajo solidario que realiza Yipio en su país pese a no tener una posición económica acomodada.

"Ella en Uruguay no tiene mucho dinero, es la realidad, vive con el día a día. En Uruguay el stand up tampoco garpa mucho pero ella hace un montón de juntadas de dinero para ayudar a la gente con los techos, la comida, con la ropa, con las inundaciones, tiene un lado muy lindo y muy bueno, adentro quizás es un nuego", comentó el periodista.

Sin embargo, Solange cuestionó sorpresivamente ese dato: "Te digo algo: yo jamás diría si ayudo o no a alguien, eso me lo guardo para mí". Y cuando Román le dijo que era él quien lo estaba diciendo y no Yipio, Abraham siguió firme en su postura: "La solidaridad me parece fantástico, pero yo jamás lo diría. Nadie sabe, solo mamá mi hermana y mi psicóloga si yo hago solidaridad".

De inmediato, en las redes sociales los usuarios se hicieron eco de ese fragmento del stream y muchos cuestionaron los dichos de la ex Gran Hermano por ese comentario acerca del costado solidario de Yipio.

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El momento en que Yipio comunicaba su decisión de irse de Gran Hermano

Gran Hermano le comunicó a Yipio que desde el exterior habían intentado contactarla para informarle sobre una complicada situación vinculada a la salud de su madre, un tema que ella ya conocía antes de ingresar al programa.

“Nos habló tu pareja y nos comunicó que tu mamá está pasando por un problemita de salud, que vos sabías esto antes de ingresar a la casa”, le expresó el Big.

“Pero te pido que estés tranquila, yo estoy obligado como corresponde en estas circunstancias a transmitirte lo que está pasando. Pero dicho esto, Yipio, si bien es tu pareja quien solicita, digamos, tu presencia afuera, la decisión de abandonar la casa queda en tus manos”, sostuvo.

Visiblemente movilizada por la situación, Yipio no tardó en anunciar que debía abandonar el juego totamente conmovida. “No tengo otra opción, porque mi mamá está sola y está mi pareja haciéndose cargo, que ni siquiera es de él, y después está mi hija que es menor de edad. Y no tengo más familia para hacerse cargo de ella”, aseguró.

Gran Hermano le consultó directamente si decidia irse de la casa y la uruguaya respondió entre lágrimas: “Sí, con todo el dolor del mundo, pero sí. Muchas gracias por todo, en serio, tremenda oportunidad”.