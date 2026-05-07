La foto de Nico Vázquez con Dai Fernández que disparó el rumor más feliz: "Comprando..."

Mientras tanto, todo indica que el vínculo entre Nico Vázquez y Dai Fernández continúa creciendo a pasos agigantados. De hecho, en las últimas horas una imagen que comenzó a circular en redes sociales alimentó con fuerza las versiones sobre un importante paso en la pareja: nada menos que la convivencia.

La fotografía se viralizó rápidamente durante la noche del miércoles y mostró a los actores dentro de un local de artículos para el hogar junto a otras dos personas. Desde la cuenta oficial de SQP (América TV) en X, ex Twitter, acompañaron la postal con una frase que despertó todo tipo de comentarios: “Nico Vázquez y Dai Fernández comprando muebles”.

A partir de esa publicación, muchos usuarios comenzaron a especular inmediatamente con un posible proyecto compartido y desde la misma cuenta deslizaron, con picardía: “¿Se viene la mudanza?”. El posteo no tardó en generar repercusión y despertó la felicidad de los fanáticos del protagonista de Rocky y de su actual novia, quienes celebraron el gran momento sentimental que atraviesan juntos.

TW SQP - Nico Vázquez y Dai Fernández comprando muebles

Cuál fue el momento exacto en el que Nico Vázquez se enamoró de Dai Fernández

Luego de meses de rumores y especulaciones alrededor de su vínculo con Dai Fernández, fue el propio Nico Vázquez quien decidió sincerarse públicamente sobre cómo nació la historia de amor entre ambos. El actor habló tiempo atrás sobre el tema y abrió su corazón al recordar el complejo momento personal que atravesaba tras su separación de Gimena Accardi, relación que había durado casi dos décadas.

En aquel entonces, el protagonista de Rocky contó que el acercamiento con su compañera de elenco no fue algo planeado ni buscado, sino que se dio de manera natural en medio de una etapa muy movilizante de su vida. Con total honestidad, reconoció que el sentimiento apareció cuando menos lo esperaba y que todo ocurrió mientras intentaba reacomodarse emocionalmente después de la ruptura.

Hasta ese momento, no estaba claro cuándo ambos habían decidido dejar atrás la amistad para avanzar sentimentalmente. Sin embargo, durante una visita al programa A la Barbarossa (Telefe), el actor reveló detalles desconocidos sobre el instante en que optaron por dejar de ocultar lo que les pasaba y asumir la relación frente a sus compañeros.

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“Para todos era muy difícil imaginarnos juntos porque éramos muy amigos y ya existía una dinámica de mucho cuidado entre nosotros. Pero llegó un punto en el que fue tipo: bueno, ¿qué hacemos?, ¿lo contamos?”, expresó Nico, al recordar cómo se vivió la situación dentro del elenco.

Más adelante, el artista explicó que hubo un episodio puntual que terminó funcionando como un quiebre en la historia entre ambos. “La clave fue después de un viaje que hicimos a Mar del Plata con todo el elenco. Cuando volvimos todos se dieron cuenta que teníamos más confianza y dijimos ‘bueno, ya está’, hagámonos cargo”, relató. Ese viaje al que hizo referencia ocurrió en septiembre de 2025 y, según dejó entrever, marcó un antes y un después en el vínculo.

Además, frente a las preguntas de los panelistas, Vázquez también habló de las dificultades emocionales que enfrentó al volver a apostar al amor después de tantos años en pareja con Accardi.

“Fue difícil avanzar con Dai después de estar muchos años con otra persona. Comenzó siendo una amiga, después mi mejor amiga y hoy en día es una persona muy importante para mí. La estoy pasando muy bien y me siento muy bien con ella”, confesó el actor, dejando en claro el gran presente sentimental que atraviesa junto a Dai Fernández.