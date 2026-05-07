Soffyy lanza "Crazy Dance", su nuevo single junto a Interscope Records

Embed - soffyy - crazy dance (Video Oficial)

Inspirado en el caos sensorial de los parques de diversiones de Santiago, “Crazy Dance” construye un universo donde el sonido y la emoción se mueven como una montaña rusa. A partir de referencias sonoras de juegos mecánicos, la canción captura la intensidad, el movimiento constante y esa adrenalina adictiva de subidas y bajadas, llevando la experiencia a un terreno musical vibrante y altamente visual.

Con una base pop-urbana que se fusiona con elementos electrónicos punzantes, Soffyy propone un sonido fresco, dinámico y pensado tanto para plataformas de streaming como para su expansión en redes sociales. El resultado es un single que no solo se escucha, sino que se vive, proyectándose como un contenido naturalmente viralizable.

Este lanzamiento llega tras una serie de estrenos que han marcado el crecimiento sostenido de la artista, como “Plugsito ” y “Tentación ”, consolidando una identidad musical versátil que cruza el pop, el trap melódico y sonidos alternativos.





Con apenas 17 años, Soffyy se ha posicionado como una de las nuevas voces más interesantes de la escena urbana chilena, destacando por su autenticidad, sensibilidad y capacidad de explorar distintos lenguajes sonoros.

Desde sus primeros pasos en la música, Soffyy ha demostrado una inquietud creativa constante. Influenciada por el hip-hop, el pop y la cultura digital, comenzó a desarrollar su proyecto musical a temprana edad, explorando tanto la composición como la producción. Hoy, bajo el alero de Interscope Records, casa de artistas como Billie Eilish, Playboi Carti, Karol G, Lana Del Rey, Pi'erre Bourne, Kendrick Lamar, Eminem, Nettspend, Bad Gyal, entre otros, continúa expandiendo su alcance y proyectando su carrera hacia nuevas audiencias dentro y fuera de Chile.

Con “Crazy Dance”, Soffyy no solo reafirma su versatilidad, sino que también da un paso firme hacia una propuesta artística más integral, donde el sonido, la estética y la experiencia se entrelazan para construir un universo propio.