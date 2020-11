Ximena Capristo sobre su reencuentro hot con Gustavo Conti: "Nos encontramos y tuvimos sexo, pero..."

Gustavo Conti y Ximena Capristo

Luego de 13 años de amor, Ximena Capristo le puso una pausa a su relación con Gustavo Conti al encontrarle mensajes con otras mujeres.

Sin embargo, la actriz reveló que todavía sigue manteniendo un vínculo con su ex por Félix, fruto de su relación con el ex "Gran Hermano".

"Apuesto a la familia que traté de construir. Hemos pasado por muchas situaciones buenas y malas, pero estoy dolida, no se la va a llevar de arriba. Pasé una situación de mier... y hoy por hoy seguimos teniendo una buena relación por Félix. Él no duerme en casa pero pasa la mayor parte del tiempo acá", dijo en diálogo con "Confrontados" (El Nueve).

Luego se refirió a cómo empezó todo ya que le propuso una relación abierta y le dijo que no. Fue en ese entonces cuando le consultaron sobre los chats que encontró del actor con otra mujer. Al respecto dijo: "Quiero dejar atrás todo esto si pienso seguir con él. No soy una mujer vengativa. (...) La chica le mandaba fotos, no desnudas, pero si ronrroneando".

Por último, Ximena reveló que tuvo un reencuentro hot con Gustavo. "Charlamos de pavadas. Nos encontramos en un lugar público para pasar un momento y tuvimos sexo también", finalizó.

