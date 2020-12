Zaira Nara habló del vínculo con Andrés: "Me jodía ver a mi papá en las revistas"

Zaira Nara

Zaira Nara estuvo el sábado como invitada a "PH, Podemos Hablar", Telefe, y se refirió a cómo está relación con su padre, Andrés, tras algunos cortocircuitos públicos que hubo con ella y su hermana, Wanda.

"Mi mamá dedicó su vida a criarnos a Wanda y a mí. Después se separó de mi papá y como que se sintió con el nido vació porque una de sus hijas se fue a vivir a Europa y la otra también, aunque después volví. Fue como que se le fueron las nenas. Y sin que ella lo sepa era medio como una responsabilidad para nosotras", aseguró la conductora sobre el vínculo con su familia.

Y sobre la situación con su papá, Zaira admitió: "Y con mi viejo no me pasó de sentirme madre de él, pero sí me pasó de decir ‘me voy a poner en el lugar de él para ver qué me pasaría en su situación’, porque me pasaba esa controversia de que me molestaba verlo tan expuesto. A los cincuenta y pico le agarró esas ganas de mostrarse. Y en un momento dije ‘pará, ¿por qué me jode tanto que él salga en las revistas?’".

"Me chocaba verlo sentado en un programa, pero lo terminé entendiendo porque si a mí me gusta mi laburo y me apasiona, ¿por qué no puede apasionarle a él también? Mi hermana no llegó aponerse en el mismo lugar, pero cada uno tiene su personalidad. La relación conmigo está bien y con Wanda mejoró", finalizó.