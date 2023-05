Esteban Trebucq contra Gabriela Cerruti: "Se los cuestionan porque gobiernan mal, no por el vestido"

No obstante, el conductor no se quedó con ese tema y apuntó contra el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro cuando el funcionario dijo que “Javier Milei es un masturbador compulsivo”, lo cual despertó la crítica de Trebucq: “No lo podía creer. No tiene nada ver. Nada de lo que cuenta es repudiable ni social ni judicialmente y no altera la psiquis de nadie. ¿En qué caverna vive?, es un hombre absolutamente primitivo”, sostuvo.