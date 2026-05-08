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Máximo Kirchner se sometió a una operación, pero antes dejó un fuerte mensaje sobre Cristina

El diputado confirmó la noticia este viernes y aprovechó para publicar un mensaje con fuertes críticas al Poder Judicial y al Gobierno. Además, explicó por qué le pidió a Cristina Fernández de Kirchner que no fuera a acompañarlo.

Máximo Kirchner se somete a una operación y dejó un fuerte mensaje sobre Cristina. (Foto: archivo)

Máximo Kirchner se somete a una operación y dejó un fuerte mensaje sobre Cristina. (Foto: archivo)

El diputado nacional Máximo Kirchner confirmó este viernes que fue sometido a una intervención quirúrgica programada que venía postergando desde hacía varias semanas. La noticia fue comunicada por el propio dirigente a través de sus redes sociales, donde además aprovechó para dejar un mensaje político con referencias directas a la situación judicial de su madre, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

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Según trascendió, se trata de un procedimiento médico que no compromete su estado de salud y que estaba previsto desde hace tiempo. El hijo de la exmandataria decidió compartir detalles de la operación mediante un extenso posteo publicado en su cuenta oficial de Instagram.

El mensaje de Máximo Kirchner antes de la cirugía

Máximo Kirchner mensaje operación

Cuando lean esto, seguramente los médicos ya habrán comenzado la cirugía que tenía programada hace un tiempo y que por distintas razones venía postergando”, escribió el legislador en el inicio del mensaje.

Con un tono distendido, incluso hizo referencia a uno de los médicos que participa de la operación: “Uno de ellos es hincha de Estudiantes y se comprometió a que voy a poder ver el partido en casa el domingo. Está confiado que nos ganan. Je”, comentó.

Sin embargo, el texto rápidamente tomó un tono político y apuntó contra el Poder Judicial y el Gobierno nacional.

La referencia a Cristina Kirchner y la prisión domiciliaria

En uno de los tramos más fuertes del mensaje, Máximo Kirchner explicó que le pidió especialmente a Cristina Kirchner que no lo visitara durante la internación. “No quiero que les pida nada a los que, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia”, expresó.

Además, cuestionó duramente las condiciones de prisión domiciliaria de la ex vicepresidenta y denunció una supuesta persecución judicial. “A ella no le conceden permisos ni autorizan salidas como lo hace este mismo poder judicial con más de la mitad de los condenados por delitos de lesa humanidad o narcotráfico”, sostuvo.

En ese sentido, también acusó a distintos sectores del poder político y económico de actuar coordinadamente contra la exmandataria.

Un mensaje con críticas al Gobierno y al Poder Judicial

Durante el comunicado, el líder de La Cámpora aseguró que el país atraviesa una realidad “agobiante e injusta” y responsabilizó al Gobierno nacional por la situación económica y social. "Millones de argentinos y argentinas no merecen esta realidad agobiante e injusta”, afirmó.

En otro fragmento, escribió deliberadamente “poder ejecutivo, legislativo y judicial” en minúsculas para remarcar su crítica institucional.

El mensaje concluyó con un saludo militante y una frase irónica vinculada a las versiones periodísticas sobre su estado de salud: “PD: Después de tantas operaciones de prensa…”.

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