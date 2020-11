"Todo el mundo pasa menos yo": Rocío Oliva no pudo entrar al velorio íntimo de Maradona

A la última pareja de Diego le pidieron que ingresara por el mismo sector que el público general (Foto: archivo).

El personal de seguridad no le permitió la entrada al velatorio para familiares y amigos a Rocío Oliva, la última pareja de Diego Maradona. “Estoy esperando la autorización de Claudia”, dijo a los periodistas que la abordaron frente a las rejas de la Rosada.

Oliva llegó a Casa de Gobierno minutos después de las 4 de la mañana. Aunque lo pidió varias veces no logró que le abrieran las puertas. Bajó de su auto y el efectivo policial a quien le habló le sugirió "volver a las 7". Ese fue el horario en que se habilitó el ingreso para los cientos de admiradores que ya esperaban en una fila de larguísima, sobre la Plaza de Mayo.

"Me dijeron que venga a las 7 de la mañana cuando venga toda la gente", dijo con los ojos llenos de lágrimas. Y agregó: "Dicen que Claudia no quiere que entre y ella dice que no tiene nada que ver". Cuando le preguntaron sobre los motivos de lo que sucedía, dijo: "No tengo idea, yo no jodo a nadie, no sé por qué. Me quiero despedir. Todo el mundo pasa menos yo".

Oliva había llegado en auto junto a su madre. Antes de dejar la charla con los periodistas, dijo: "Me duele que no me dejen entrar. No dejándome entrar también le hacen daño a Diego. Soy la ultima mujer de Diego, nadie lo entiende, fui la única mujer que Diego quería ver." Y cerró: "Toda la maldad que hacen, se paga".

LEÉ TAMBIÉN: Comenzó el velatorio de Diego Maradona en la Casa Rosada y una multitud ya lo despide

Rocío Oliva habló esta mañana con BDA

Anoche, en "Polémica en el Bar", por América, Oliva le contó a Mariano Iúdica cómo se había enterado de la noticia: "Me cuesta caer. De hecho no caigo". Y agregó: "Hoy salí del programa y me dicen: 'Mirá este Twitter de (Jorge) Rial'. No sabía nada. Lo tomé como algo que tenía una solución".

Minutos más tarde, Oliva confesó: "Empecé a escuchar rumores de su fallecimiento. Me subí al auto y llamé a mi mamá. Me fui a mi casa". Y siguió: "La gente me decía 'fuerza' desde los autos. Hasta ahí, no quería creer. Fue muy triste".