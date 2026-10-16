Fonseca abre una nueva etapa de su carrera con un álbum íntimo y una gira que cruzará fronteras

La gira será una oportunidad para llevar ese repertorio al vivo y reencontrarse con el público latinoamericano. Fonseca construyó una sólida reputación como intérprete en directo gracias a sus espectáculos cargados de energía, emoción y cercanía con sus seguidores, en los que conviven los sonidos tropicales, el pop y las raíces tradicionales de Colombia.

El artista llegará a esta nueva etapa después de cerrar el TROPICALIA Tour, cuyo último tramo incluyó un concierto con localidades agotadas en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, en abril de 2026.

Ahora, el músico prepara un recorrido que también tendrá paradas en algunos escenarios emblemáticos de Estados Unidos. Entre ellos figuran el Radio City Music Hall de Nueva York, el Kaseya Center de Miami y el Kia Center de Orlando, además del YouTube Theater, en el área de Los Ángeles.

La nueva etapa comenzará con un concierto en el estadio El Campín de Bogotá, mientras que se espera el anuncio de más fechas para ampliar el itinerario. Aunque la Argentina forma parte de los mercados incluidos en el recorrido, todavía no se detallaron en el material difundido las fechas ni los escenarios de las presentaciones en el país.

Con más de dos décadas de trayectoria, Fonseca se consolidó como una de las figuras destacadas de la música colombiana y latina. Desde su debut discográfico en 2002, construyó un repertorio que incluye canciones como “Te Mando Flores” y proyectos como Corazón, Ilusión, Conexión, VIAJANTE y TROPICALIA.

A lo largo de su carrera, el cantante obtuvo nueve premios Latin GRAMMY y acumuló numerosas nominaciones, además de llevar su música a escenarios de Latinoamérica, Europa, Asia y Estados Unidos. Entre sus trabajos recientes también se destacan “Si Tú Me Quieres”, junto a Juan Luis Guerra, y “Colección De Recuerdos”, con Gilberto Santa Rosa y Chucho Valdés.

Con Antes Que El Tiempo Se Vaya, Fonseca abre un nuevo capítulo creativo y se prepara para trasladar esa búsqueda musical a los escenarios. La Argentina estará dentro de la gira, a la espera de que se confirmen las fechas y los detalles de los shows.