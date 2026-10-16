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El Gobierno confirmó el aumento de la AUH y la Tarjeta Alimentar para noviembre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió la variación del IPC que impactará en las asignaciones sociales durante el próximo mes.

El Gobierno confirmó el aumento de la AUH y la Tarjeta Alimentar para noviembre

El Gobierno confirmó el aumento de la AUH y la Tarjeta Alimentar para noviembre

El Gobierno nacional y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmaron el nuevo incremento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que regirá a partir de noviembre de 2026, tras oficializarse la suba del 1,93% correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC. En simultáneo, se ratificó la continuidad de la Tarjeta Alimentar, que continuará depositándose de manera directa en las cuentas de los titulares.

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Con esta actualización previsional, el importe total bruto por hijo trepará a $159.609, lo que permitirá cobrar un haber neto directo en mano de $127.687,20 (equivalente al 80% mensual). Al adicionarse los fondos de la Tarjeta Alimentar, el ingreso familiar garantizado rozará los $200.000 netos para hogares con un menor a cargo y superará los $532.000 netos en aquellos casos con tres o más hijos.

¿Cuánto se cobrará por la AUH y la Tarjeta Alimentar con el nuevo aumento en noviembre de 2026?

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El Gobierno confirmó el aumento de la AUH y la Tarjeta Alimentar para noviembre

Al integrar el cobro directo en mano de la AUH con las escalas vigentes del programa alimentario del Ministerio de Capital Humano, los importes netos de bolsillo quedan estructurados de la siguiente forma:

  • Familias con 1 hijo: cobrarán $127.687,20 netos de AUH más $72.250 de Tarjeta Alimentar, alcanzando un total consolidado de $199.937,20 netos en mano.

  • Familias con 2 hijos: percibirán $255.374,40 netos de AUH ($127.687,20 por cada menor) más $113.299 de Tarjeta Alimentar, totalizando $368.673,40 netos de bolsillo.

  • Familias con 3 hijos: sumarán $383.061,60 netos de AUH más $149.425 de Tarjeta Alimentar, acumulando un ingreso final de $532.486,60 netos en la tarjeta de débito.

  • AUH por hijo con discapacidad: el importe bruto ascenderá a $519.704, garantizando un cobro neto mensual del 80% por $415.763,20 por beneficiario.

  • Complemento Leche Plan 1000 Días: subirá con la movilidad inflacionaria del 1,93% y pasará a más de $60.200 netos por cada menor de hasta 3 años inclusive.

¿Cómo saber si corresponde cobrar el beneficio de la Tarjeta Alimentar en noviembre de 2026?

La acreditación del adicional de contención nutricional opera de manera automática sin necesidad de trámites presenciales:

  • Titulares de AUH: madres o padres que tengan a su cargo niños o adolescentes de hasta 14 años inclusive.

  • AUH por Discapacidad: se acredita sin límite de edad para los titulares asignados.

  • Asignación por Embarazo (AUE): mujeres gestantes a partir del tercer mes de embarazo ($72.250 mensuales).

  • Pensiones No Contributivas (PNC) para Madres de 7 hijos: perciben el importe máximo de $149.425 junto con su haber mensual.

¿Cómo hacer el trámite de la Libreta AUH en Mi ANSES para cobrar el 20% retenido?

El organismo retiene mensualmente el 20% de la asignación ($31.921,80 por menor en la nueva escala), suma que se cobra acumulada una vez certificado el ciclo escolar y sanitario:

  • Acceder al portal web oficial o a la aplicación móvil Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Ingresar a la sección "Hijos" y presionar en la opción "Libreta AUH".

  • Descargar el formulario en PDF si el sistema marca controles pendientes de salud o educación.

  • Llevar la planilla a la escuela y al centro de salud correspondiente para que sea firmada y sellada por las autoridades.

  • Tomar una fotografía nítida del documento completo y subirla en la misma plataforma web para habilitar la liquidación acumulada.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas de ANSES en octubre de 2026?

Previo al impacto de los nuevos montos de noviembre, el calendario oficial de pagos de octubre se mantiene activo en los bancos bajo el siguiente cronograma:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF:

    • DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre de 2026 (hoy).

    • DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 7: martes 20 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre de 2026.

    • DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre de 2026.

  • Asignación por Embarazo (AUE):

    • DNI terminado en 4: viernes 16 de octubre de 2026 (hoy).

    • Hasta el viernes 23 de octubre inclusive.

  • Jubilaciones que no superan la mínima (con bono de $70.000):

    • Del 8 al 22 de octubre de 2026 (un DNI por día hábil).

  • Jubilaciones que superan el haber mínimo:

    • Del viernes 23 al jueves 29 de octubre de 2026.

  • Prestación por Desempleo (Plan 1):

    • Del viernes 23 al jueves 29 de octubre de 2026.

  • Asignaciones de Pago Único (APU):

    • Vigentes hasta el 10 de noviembre de 2026.

En pocas palabras

  • El INDEC informó la variación del IPC que impactará en las asignaciones sociales.
  • Aumento confirmado para la AUH y la Tarjeta Alimentar en noviembre de 2026.
  • Se detallan los montos netos por cantidad de hijos y requisitos para acceder a los beneficios.
Resumen generado por Thinkindot AI
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