El Gobierno confirmó el aumento de la AUH y la Tarjeta Alimentar para noviembre

Titulares de AUH: madres o padres que tengan a su cargo niños o adolescentes de hasta 14 años inclusive.

AUH por Discapacidad: se acredita sin límite de edad para los titulares asignados.

Asignación por Embarazo (AUE): mujeres gestantes a partir del tercer mes de embarazo ($72.250 mensuales).

Pensiones No Contributivas (PNC) para Madres de 7 hijos: perciben el importe máximo de $149.425 junto con su haber mensual.

¿Cómo hacer el trámite de la Libreta AUH en Mi ANSES para cobrar el 20% retenido?

El organismo retiene mensualmente el 20% de la asignación ($31.921,80 por menor en la nueva escala), suma que se cobra acumulada una vez certificado el ciclo escolar y sanitario:

Acceder al portal web oficial o a la aplicación móvil Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ingresar a la sección "Hijos" y presionar en la opción "Libreta AUH".

Descargar el formulario en PDF si el sistema marca controles pendientes de salud o educación.

Llevar la planilla a la escuela y al centro de salud correspondiente para que sea firmada y sellada por las autoridades.

Tomar una fotografía nítida del documento completo y subirla en la misma plataforma web para habilitar la liquidación acumulada.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas de ANSES en octubre de 2026?

Previo al impacto de los nuevos montos de noviembre, el calendario oficial de pagos de octubre se mantiene activo en los bancos bajo el siguiente cronograma: