Nicole Neumann le mandó un fuerte mensaje a Wanda Nara en el que le hizo un pedido explícito

Desde su stream, la modelo confesó su interés por el diseño de Stella McCartney, que ronda los dos mil dólares, que lució la conductora y reveló que incluso había averiguado cuánto costaba.

“Necesito usar un día ese de Stella McCartney. Entré a preguntar cuánto salía y ponérmelo. Me gusta mucho”, expresó.

El comentario sorprendió por la espontaneidad y por venir de Nicole, una referente de la moda que no suele pasar por alto ningún detalle de estilo. Esta vez, lejos de cuestionar la elección de Wanda, destacó una de las piezas más llamativas de su outfit y admitió que también quería tener la oportunidad de lucirla.

Wanda, por su parte, volvió a quedar en el centro de la conversación tras recibir una mención especial en los Martín Fierro de la Música. Su presencia generó opiniones divididas, pero su look consiguió instalarse entre los temas más comentados de la noche.

Así, entre los elogios a su estilismo y las repercusiones por su aparición en la ceremonia, Wanda recibió un inesperado guiño de Nicole Neumann, que dejó en evidencia su fascinación por el diseño y sorprendió con un pedido que nadie esperaba.