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Nicole Neumann le mandó un fuerte mensaje a Wanda Nara en el que le hizo un pedido explícito

Nicole Neumann puso los ojos en Wanda Nara y le hizo un pedido que sorprendió a todos. Enterate.

Nicole Neumann le mandó un fuerte mensaje a Wanda Nara en el que le hizo un pedido explícito

Nicole Neumann sorprendió a todos con un inesperado pedido a Wanda Nara después del look que la mediática lució en los Martín Fierro de la Música. Lejos de las críticas que suelen despertar sus apuestas de moda, la modelo y referente del mundo fashion quedó fascinada con una de las prendas que eligió la conductora y lanzó un pedido que llamó la atención.

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Wanda volvió a convertirse en una de las protagonistas de la ceremonia con un outfit jugado: un jean súper ajustado que resaltaba su figura y un body. Su estilismo dio que hablar y llegó hasta La mañana con Moria, donde analizaron tanto su presencia en la entrega de premios como el impacto de su vestuario.

“Como siempre se llevó las miradas de la noche. Una entrada triunfal con un jean”, comentó Moria mientras mostraban imágenes de Wanda durante la ceremonia realizada en Tango Porteño, cerca del Teatro Colón.

Pero la sorpresa llegó desde otro lado. Nicole Neumann, que conoce de cerca el universo de la moda y suele marcar tendencia, no solo reparó en el look de Wanda, sino que dejó en claro que quería probarse una de sus prendas. El guiño inesperado llamó la atención porque vino de una figura con una larga trayectoria en las pasarelas y un lugar propio dentro del mundo fashion.

Desde su stream, la modelo confesó su interés por el diseño de Stella McCartney, que ronda los dos mil dólares, que lució la conductora y reveló que incluso había averiguado cuánto costaba.

“Necesito usar un día ese de Stella McCartney. Entré a preguntar cuánto salía y ponérmelo. Me gusta mucho”, expresó.

El comentario sorprendió por la espontaneidad y por venir de Nicole, una referente de la moda que no suele pasar por alto ningún detalle de estilo. Esta vez, lejos de cuestionar la elección de Wanda, destacó una de las piezas más llamativas de su outfit y admitió que también quería tener la oportunidad de lucirla.

Wanda, por su parte, volvió a quedar en el centro de la conversación tras recibir una mención especial en los Martín Fierro de la Música. Su presencia generó opiniones divididas, pero su look consiguió instalarse entre los temas más comentados de la noche.

Así, entre los elogios a su estilismo y las repercusiones por su aparición en la ceremonia, Wanda recibió un inesperado guiño de Nicole Neumann, que dejó en evidencia su fascinación por el diseño y sorprendió con un pedido que nadie esperaba.

En pocas palabras

  • Nicole Neumann pidió probarse un jean de Stella McCartney que usó Wanda Nara.
  • La conductora lució el costoso atuendo en los Martín Fierro de la Música, generando comentarios.
  • Neumann, referente de moda, admitió su fascinación y el deseo de usar la prenda.
Resumen generado por Thinkindot AI
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