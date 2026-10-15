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Tras la muerte del Roña Castro, resurgió su fuerte reclamo a Wanda Nara por una promesa que nunca cumplió

El reclamo que el Roña Castro le hizo a Wanda Nara y que volvió a salir a la luz tras su muerte. Enterate.

Tras la muerte del Roña Castro, resurgió su fuerte reclamo a Wanda Nara por una promesa que nunca cumplió

La muerte de Jorge “Roña” Castro, a los 59 años, volvió a poner en circulación una historia que había generado polémica en el mundo del espectáculo. En Sálvese Quien Pueda recordaron el fuerte reclamo que el exboxeador le había hecho a Wanda Nara, después de que la conductora se comprometiera públicamente a colaborar con los comedores comunitarios que él impulsaba. Según contó Castro en distintas entrevistas, la ayuda prometida nunca llegó y tampoco logró comunicarse con ella.

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Todo ocurrió durante la participación del excampeón mundial de boxeo en MasterChef Celebrity, en 2025. Tras quedar eliminado, el Roña apuntó contra Wanda y también contra los integrantes del jurado, Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, porque, según aseguró, se habían comprometido a acercarse a sus comedores para colaborar con la iniciativa solidaria.

En aquella despedida del reality, la propia Wanda había expresado su apoyo al proyecto. “Te agradezco todo lo que hacés. Me comprometo, yo te lo dije en privado, te lo vuelvo a decir: contás conmigo para lo que necesites y vamos a estar los cuatro ahí en tus comedores. Muy lindo todo lo que hacés por la gente”, le había dicho frente a las cámaras.

Sin embargo, el compromiso terminó convirtiéndose en un reclamo público. Con el paso del tiempo, Castro manifestó su decepción y aseguró que esperaba una respuesta que nunca se concretó.

“Me prometieron que iban a venir a cocinar a mis comedores. Todavía estoy esperando”, reclamó en una de sus declaraciones, al recordar las palabras que había escuchado durante su paso por el programa.

Pero el exboxeador fue más allá y dejó en claro que su malestar no tenía que ver solamente con la ayuda que no habría recibido. También apuntó a los intentos fallidos por comunicarse con la conductora.

“No estoy enojado con Wanda, pero prometieron cosas, que me iban a ayudar al aire, y nunca aparecieron”, sostuvo en una entrevista anterior a su muerte. Además, contó que había intentado contactarla mediante llamadas y mensajes, pero que no había obtenido respuesta.

El reclamo volvió a tomar fuerza tras la muerte del Roña, cuando en Sálvese Quien Pueda recuperaron sus declaraciones y la promesa que había quedado pendiente. La historia reavivó la polémica sobre el compromiso que Wanda había asumido públicamente y que, según el testimonio del exboxeador, nunca llegó a concretarse.

La noticia de su fallecimiento generó conmoción en el mundo del deporte y del espectáculo. Castro murió a los 59 años y, de acuerdo con los resultados preliminares de la autopsia, la causa fue un edema agudo de pulmón como consecuencia de una falla cardíaca. El informe indicó que no presentaba lesiones y que se trató de una muerte no traumática.

Mientras familiares, colegas y admiradores lo despiden, también resurgen episodios de su vida pública que muestran otra faceta del campeón: su compromiso con los comedores comunitarios y su insistencia en conseguir ayuda para quienes la necesitaban. En ese contexto, su reclamo a Wanda Nara volvió a quedar bajo la lupa, con una frase que resume la decepción que él mismo había expresado en vida.

En pocas palabras

  • Reclamo a Wanda Nara: Resurgió el reclamo del Roña Castro por una promesa incumplida.
  • Compromiso en MasterChef: Nara prometió ayuda a comedores comunitarios que Castro impulsaba.
  • Decepción del boxeador: Castro manifestó su malestar por la ayuda nunca recibida ni contacto.
Resumen generado por Thinkindot AI
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