Alemania y el fútbol: la gran escuela y sus mayores éxitos

Para muchos, Alemania y fútbol son sinónimos de éxito. Conocé la historia de una de las mejores escuelas de fútbol.

“El proyecto alemán” es una de las expresiones que se usa para referirse al presente de Alemania fútbol. Actualmente, es el país europeo con más Copas del Mundo, cuatro, posición que comparte con Italia, y el que en más finales ha participado, ocho. Brasil, hasta la fecha, es el que ha conseguido más títulos en la historia del Mundial, con cinco en su haber.

Sin embargo, a la hora de pensar en excelencia, muchos estudiosos y fanáticos del deporte ponen a Alemania fútbol en primer lugar, considerando que el modelo de enseñanza y visión es único en el mundo.

Alemania fútbol: La nueva escuela

Luego de una serie de finales perdidas, resultados poco favorables y partidos que quedarían para el olvido, miembros de la Bundesliga y la Federación Alemana de Fútbol se reunieron en el 2001 para idear un nuevo modelo educativo en el fútbol.

El foco del plan se puso en mejorar el aspecto técnico de los jugadores. De esta manera, se implementó un programa de desarrollo de talentos para identificar jóvenes promesas del fútbol y, sobre todo, de educación en el juego. Entre 2001 y 2002, el nuevo modelo se puso en marcha.

El primer paso fue potenciar las categorías inferiores de todos los clubes de primera y segunda división. En pocas palabras, se prohibiría participar en la Bundesliga a todo club que no invirtiera en academias formativas para las divisiones de base.

Así, los clubes comenzaron a trabajar con niños de entre seis y siete años, pero con la insistencia de acompañar su proceso hasta cumplir veintiún años. Alcanzada esa edad, el jugador debía continuar su iniciación en los clubes locales, pasar por la tercera y segunda categoría, hasta ascender a la Bundesliga.

Este plan fue dando lugar a una estructura futbolística cada vez más rica y sólida. Al día de la fecha, los casi cuarenta clubes que conforman las dos primeras categorías invierten millones de euros en rastreo, reclutamiento y selección de jóvenes talentos.

El otro gran foco fue la formación de entrenadores y cuerpos técnicos de manera holística. La Federación Alemana desarrolló, entonces, un equipo de entrenadores honoríficos que recorre las distintas delegaciones y capacita a los directores técnicos de las divisiones inferiores. El objetivo es educarlos a todos con los mismos lineamientos para asegurarse de que quienes tienen a los jóvenes en sus inicios sepan transmitir de manera correcta y unificada los conocimientos del deporte.

Como resultado de esta enseñanza, Alemania tiene jugadores más veloces, más ágiles y, especialmente, más tácticos. Con alta capacidad de adaptabilidad, pueden jugar en varias posiciones, tiene una visión de juego de un fútbol inteligente, de asociaciones y sorpresa.

Frankfurt, el próximo paso

Si bien el nuevo modelo educativo en el fútbol alemán ya está aceitado, la idea es seguir consiguiendo triunfos deportivos. Por eso, la Federación Alemana tiene en sus manos un nuevo proyecto: la Academia DFB (por sus siglas en alemán Deutscher Fußball-Bund).

Dicha academia se desarrollará en la ciudad de Frankfurt y es donde la selección alemana, conocida como Die Mannschaft, trabajará los aspectos deportivos, logísticos, administrativos y estratégicos.

El plan es constituir un centro de alto rendimiento con tecnología de punta para mejorar (aún más) la condición física de los jugadores. Además, la academia será una “universidad” de fútbol en la que se formará a los directores técnicos de la Bundesliga, se educará a los árbitros, y se darán seminarios y cursos de formación con las novedades tácticas y estratégicas del fútbol del mundo.

Casos de éxito del nuevo modelo

Alemania fútbol de inferiores

En el 2008, Alemania consiguió su primer título en categorías inferiores después de 24 años. Gracias al nuevo modelo de enseñanza, la Sub 19 se consagró como la ganadora en el Torneo Europeo en República Checa. Como si fuera poco, tan solo un año después, la Sub 17 y la Sub 21 harían lo propio en Suecia.

Dirigidos por el mítico Horst Hrubesch, en el torneo brillaron jugadores como Boateng, Hummels, Khedira y Neur. Todas figuras que luego llegaron a ser parte de la Die Mannschaft del Mundial en el 2010 y en el 2014, cuando finalmente consiguieron el título.

Champions League 2013

Si de logros alcanzados, uno de los hitos que puso en evidencia la eficacia del proyecto alemán fue la final de la Champions League en 2013, disputada entre el Bayern Múnich y Borussia Dortmund.

Los 26 jugadores que sumaban los dos equipos eran jóvenes que habían salido de las famosas academias de formación de inferiores. Una vez más, y a tan solo una década de haber implementado el plan, dejó en claro que el camino al éxito está en los jugadores formados en los propios clubes y no de compras en el exterior.

Mundial 2014

Aunque a los argentinos nos duela admitirlo, el punto máximo de este “nuevo fútbol” se vio un año después, cuando la selección alemana consiguió el título de campeones del mundo en el Mundial de Brasil, en 2014. No solo quedará para el recuerdo el arrollador 7-1 ante Brasil, sino también la famosa final en la que vencieron a Argentina. Un título merecido que consolidó la ideología del proyecto.