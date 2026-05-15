Una insólita protesta amenaza a los estadios del Mundial 2026 y a los hinchas

estadio azteca y sus dioses Pelé, dios del fútbol en el mundial del 70. Maradona, en el 86. El estadio Azteca, sede del partido inaugural del Mundial 2026, con una amenaza para boicotear el ingreso de los hinchas. (Foto: A24.com)

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), uno de los gremios más combativos del país, advirtió que analiza lanzar una huelga indefinida y movilizaciones en las inmediaciones de las sedes mundialistas. Los reclamos incluyen cambios en el sistema jubilatorio y el rechazo a reformas educativas impulsadas por gobiernos anteriores.

Nada que los vincule con el mundial o, por ejemplo, la construcción o renovación de los estadios. Los docentes dicen que el gobierno no atiende sus reclamos y optaron por el camino más complejo. Tomar el inició del mundial (será el 11 de junio en el Azteca) como centro de su protesta, bloqueando el acceso.

Docentes de México: para "visibilizar" la protesta, compliquemos al mundial

Como se cansaron de no ser atendidos en los reclamos, los unieron al acontecimiento que se sigue en todo el planeta. La amenaza de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) es la de boicotear el Mundial 2026 en México. Justo donde el 11 de junio próximo se inaugurará el torneo organizado por EE.UU., Canadá y los propios mexicanos. Quieren llegar hasta Infantino, el presidente de la FIFA. Su estrategia es simple pero muy peligrosa: Para dar visibilidad internacional a sus reclamos laborales y previsionales contra el gobierno mexicano, nadie entra a los estadios locales si no hay un acuerdo con los maestros.

La CNTE es un sindicato disidente de maestros que históricamente protagonizó protestas, huelgas y bloqueos en distintas regiones de México. Sus principales demandas apuntan a la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 - que modificó el sistema jubilatorio de empleados estatales -, aumentos salariales, mejores condiciones laborales y la eliminación de aspectos de la reforma educativa aplicada en gobiernos anteriores.

Según resoluciones internas del gremio, los docentes consideran que el gobierno de Claudia Sheinbaum no respondió de manera suficiente a sus pedidos. Por eso analizan lanzar un paro nacional indefinido y protestas coincidiendo con el inicio del Mundial de la FIFA 2026.

¿Por qué relacionar el conflicto con el Mundial? Porque el torneo pondrá a México bajo la atención global. La propia CNTE explicó que busca aprovechar “la mirada del mundo” para presionar al Gobierno federal.

Entre las medidas que se discuten aparecen:

bloqueos en inmediaciones del Estadio Azteca

protestas cerca de hoteles de delegaciones,

movilizaciones masivas en Ciudad de México y otros estados,

suspensión de clases por tiempo indefinido.

La CNTE insiste en que “no está contra el deporte”, sino contra políticas que considera perjudiciales para docentes y trabajadores estatales. Sin embargo, eligió el Mundial porque entiende que ningún otro evento tiene semejante repercusión mediática y política.

La FIFA no contestó, pero el gobierno de Sheinbaum está determinada a que nada afecte la imágen de uno de los tres países organizadores.