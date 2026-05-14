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La casa del espanto: los estremecedores detalles del horror que vivieron 9 hermanos por sus padres

"Los trataban como animales". Nueve hermanos fueron rescatados de una vivienda rural donde, según la investigación judicial, sufrían un calvario impensado. Hay tres detenidos.

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Los estremecedores detalles del horror que vivieron 9 hermanos a manos de sus padres. (Foto: gentileza El Liberal)

Los estremecedores detalles del horror que vivieron 9 hermanos a manos de sus padres. (Foto: gentileza El Liberal)

Un operativo policial realizado en una zona rural de Santiago del Estero destapó una historia estremecedora de abusos, violencia y explotación que tenía como víctimas a nueve hermanos. Los chicos vivían en condiciones inhumanas dentro de una vivienda conocida por los vecinos como “la casa de los primos”, ubicada en el Departamento Figueroa, a más de 80 kilómetros de la capital provincial.

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La denunciante dijo que el terrible episodio se desarrolló en un baño del Club Alemán. (Foto: gentileza El Sol).

La investigación comenzó tras una denuncia presentada por las organizaciones Caring For Children y Madres Víctimas de Trata. Después de semanas de tareas de inteligencia y seguimiento, efectivos de la División Trata de Personas allanaron la vivienda y encontraron una escena que dejó en shock hasta a los propios investigadores.

Dormían sobre elásticos metálicos y sufrían hambre extrema

Hermanos Santiago del Estero 2
Los estremecedores detalles del horror que vivieron 9 hermanos a manos de sus padres. (Foto: gentileza El Liberal)

Los estremecedores detalles del horror que vivieron 9 hermanos a manos de sus padres. (Foto: gentileza El Liberal)

Al ingresar a la casa, los policías descubrieron que los chicos dormían sobre camas sin colchones, directamente sobre los elásticos de metal. Muchos tenían marcas visibles y lesiones provocadas por las pésimas condiciones en las que vivían.

Sin embargo, el detalle que más indignó a los investigadores fue que en una habitación cerrada con candado encontraron varios colchones nuevos guardados y sin usar.

Dos de los menores tuvieron que ser internados de urgencia por cuadros graves de desnutrición y deshidratación. Según las primeras evaluaciones médicas, ambos pesaban apenas unos 30 kilos.

El caso que más conmocionó a los investigadores

Entre las víctimas había un joven con discapacidad severa, ciego, mudo y con retraso mental, que fue encontrado atado a una cama y con heridas sangrantes.

Según los testimonios incorporados a la causa, algunos familiares lo golpeaban y filmaban las agresiones con teléfonos celulares “por diversión”. “Los trataban como animales”, reveló un vocero judicial ligado a la investigación.

La causa también incluye a otros hermanos mayores de edad -de 28, 26 y 25 años- con graves problemas de salud mental y motriz, además de una adolescente de 16 años con discapacidad, tres nenas de 12, 8 y 4 años y dos chicos de 10 y 6 años.

Prostitución de menores y acusaciones gravísimas

Con el avance de la investigación surgieron denuncias todavía más graves. Según fuentes policiales, el padre de familia está acusado de prostituir a algunas de sus hijas a cambio de botellas de vino con hombres de la zona rural.

Ahora los investigadores buscan identificar a quienes habrían participado de esos abusos y determinar si existía algún tipo de red de explotación alrededor de la familia.

Durante los allanamientos, la Policía secuestró teléfonos celulares que serán peritados en los próximos días. La Justicia sospecha que allí podrían existir registros de agresiones, abusos y situaciones de explotación sexual.

Tres detenidos y una causa que podría sumar más acusados

El operativo terminó con la detención de los padres de las víctimas y de uno de sus yernos, acusado de abuso sexual con acceso carnal contra dos de las jóvenes rescatadas.

La investigación está a cargo de las fiscales Jesica Lucas y Vanina Aguilera, bajo las órdenes del juez Sergio Guillet.

Los detenidos fueron imputados por delitos como abandono de persona agravado por el vínculo, abuso sexual, lesiones agravadas, corrupción de menores y facilitación de la prostitución.

Mientras tanto, las víctimas permanecen bajo asistencia médica y psicológica especializada después de años de violencia extrema y abandono.

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