Gran Hermano: revelan el verdadero motivo detrás de la eliminación de Lolo Poggio en la “placa planta”

“Había un hate afuera, nada más”, sostuvo la periodista, marcando que la reacción negativa del público habría tenido un peso clave en la salida de la participante.

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Pero la explicación no convenció del todo a Ceferino Reato, quien decidió intervenir y planteó otra mirada sobre el tema. “Esa es una explicación parcial”, remarcó el analista, dejando en claro que, para él, había más factores detrás de la eliminación.

Lejos de retroceder, Ubfal insistió con su postura y reafirmó sus dichos. “Es la realidad”, contestó sin vueltas. En ese momento, Reato volvió a tomar la palabra y señaló: “No, si a la hermana la gente la quiere un montón”.

Finalmente, Laura Ubfal explicó cuál considera que fue el verdadero problema desde el comienzo del juego. “Desde el primer día se dijo que estaba acomodada y se hablaba de Julieta”, disparó enfática en referencia a las comparaciones y cuestionamientos que circularon en redes sociales.

Por su parte, Lolo Poggio volvió a defender la actitud con la que decidió ingresar al reality y dejó en claro que nunca quiso construir un personaje. “Yo fui a ser yo. No puedo fingir algo que no soy. Cuando me preguntaron qué iba a hacer, yo les dije que iba a mostrar lo que soy yo. No soy una persona que va a estar buscando el conflicto por gusto”, cerró.

Laura Ubfal, Lolo Poggio y ceferino Reato

Cuál es el hate que sufrió Lolo Poggio durante su estadía en Gran Hermano Generación Dorada

El paso de Lolo Poggio por Gran Hermano Generación Dorada estuvo marcado no sólo por el juego dentro de la casa, sino también por el fuerte hate que recibió desde las redes sociales y parte del público del reality de Telefe. Desde las primeras semanas, la influencer quedó en el centro de las críticas por su perfil bajo y por una acusación que comenzó a repetirse con fuerza tanto entre los participantes como afuera: ser una “plantita”.

Muchos seguidores del programa cuestionaron que no moviera la placa ni jugara de manera agresiva para sacar competidores. Esa postura generó rechazo entre quienes esperaban una estrategia más fuerte y terminó instalando la idea de que no aportaba demasiado contenido al reality. A esto se sumó que desde el vamos la tildaron de acomodada por ser la hermana de la exhermanita Julieta Poggio, quien con su juego llegó hasta la instancia final.

A eso se sumaron distintos cruces y discusiones que protagonizó durante la convivencia. Sus peleas con Danelik y Brian Sarmiento fueron algunas de las situaciones más comentadas en redes sociales, donde comenzaron a viralizarse clips, reels y publicaciones que potenciaron todavía más las críticas en su contra. Además, muchos usuarios cuestionaban sus reacciones, miradas y actitudes en medio de los conflictos.

El nivel de exposición fue tan grande que su familia decidió intervenir públicamente para defenderla. Uno de los momentos más fuertes ocurrió cuando Solange Abraham la acusó de “estar tirada al sol” dentro de la casa. Desde la cuenta oficial de Lolo publicaron un comunicado donde remarcaron que ella cocinaba, participaba de las tareas domésticas y también cargaba con varias pruebas semanales.

gran hermano lolo poggio 2

Allí también dejaron en claro su postura frente a quienes cuestionaban su permanencia en el reality y recordaron que seguía en competencia porque la gente la votaba para continuar en el juego. La respuesta familiar apuntó directamente contra la idea de que estuviera “acomodada” o que no hiciera nada dentro de la casa.

Tras su eliminación, quien también salió a apoyarla fue Julieta Poggio. La ex participante le dedicó un mensaje lleno de cariño en el que destacó sus cualidades personales y profesionales. “La vas a romper afuera”, le escribió, además de definirla como una persona madura, inteligente y talentosa.

Con el correr de las semanas, periodistas y panelistas especializados en Gran Hermano Generación Dorada coincidieron en que el hate que existía afuera habría influido directamente en su eliminación durante una de las placas más polémicas de esta edición.