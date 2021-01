Ameal: "Antes de la final contra Banfield sentí que quisieron perjudicar a Boca"

ameal

Jorge Amor Ameal, presidente de Boca, brindó una extensa entrevista con ESPN donde tocó todos los temas: Riquelme, los refuerzos, el Consejo, La Bombonera, la política en los clubes, entre otros.

"Me llama el presidente de la Liga Profesional, Tinelli, y existía la posibilidad de que juguemos Boca y River un partido desempate. Me dijo de resolverlo cuando terminara el partido contra Argentinos y yo le dije que no, que ese era el momento. Todo el mundo operó para ese partido, en contra de Boca, para que juguemos contra Banfield ese domingo. Sentí que nos quisieron perjudicar, no se debía jugar contra Banfield ese día, teníamos que jugarlo el día 20", comentó algo molesto.

Su relación con D'Onofrio: "La buena relación se da por un amigo en común. Encontré en él un hombre bárbaro que quiere a su club como lo quiero yo. Empezamos a decir cosas y a entender que pensábamos lo mismo".

¿Tevez querrá ser presidente de Boca en 2023? "A Carlitos lo defendimos siempre. Las decisiones políticas que tome son de él. Tengo una muy buena relación con Carlitos, estamos atrás de todo. Contra todo lo que digan, el Consejo y Román se portaron muy bien con él".

Además, el dirigente confirmó que sacará todos los alambrados de La Bombonera y que su idea es hacerla 360 grados: