Arquero, goleador y superhéroe: Lucas Ocampos puso el 1-0 y en la última jugada del partido, atajó una pelota de gol

Ocampos, héroe y figura.

Una jornada histórica vivió Lucas Ocampos en Sevilla-Eibar, partido que ganó el equipo Andaluz por 1-0 y en gran parte, gracias a la actuación del ex River.

El delantero argentino marcó el único gol del partido, un golazo, y en los últimos minutos debió ponerse los guantes ante la lesión del arquero Tomas Vaclik. Sevilla se había quedado sin cambios, pero Ocampos hizo historia.

"Fue el partido más raro que disputé en mi vida. Nunca había jugado de arquero y jamás pensé que lo haría. Cuando me dijeron que Tomas no podía seguir, dije yo que me ponía pensando que todo iba terminar rápido y terminó en lo que terminó", dijo luego del encuentro.