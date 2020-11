Athletico Paranaense, rival de River en la Copa Libertadores, informó cinco nuevos casos de coronavirus

Athletico Paranaense-River

Athletico Paranaense, que deberá enfrentar el martes a River en Avellaneda por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores tras el 1-1 en Curitiba, informó ayer cinco nuevos casos de coronavirus en su plantel.

En un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, el club anunció los nuevos positivos de Khellven (juvenil), Leonardo Linck (arquero suplente), Geuvânio, Fernando Canesin y Felipe Aguilar -todos suplentes-, que se suman a los seis que, por la enfermedad, se perdieron el choque de ida con River: Santos, Jandrei, Zé Ivaldo, Alvarado, Nikão y Abner.

En la misma notificación aclara: "En el equipo principal, hay casos de jugadores que nuevamente dieron positivo por Covid-19. Es decir, según el protocolo de la CBF, estos deportistas pueden actuar contra el Palmeiras. Sin embargo, el Club optará por la ética y no pondrá a estos jugadores en el campo".

A razón de eso, en otro párrafo fustiga a la Confederación Brasileña de Fútbol: "Es importante señalar que el Atlético no está de acuerdo con este punto del protocolo de la CBF y cree que debe actualizarse para el bien de todos los que trabajan en el fútbol brasileño".

Entre otros pormenores del extenso comunicado la institución de Curitiba resaltó: "Como todavía no hay certeza sobre estos diagnósticos y las pruebas anteriores no dan ninguna seguridad al club, el Atlético no pondrá en riesgo a sus profesionales y profesionales del SE Palmeiras".

Así, los 11 jugadores mencionados no participarán del juego de mañana ante Palmeiras, en San Pablo; y tampoco estarán en la revancha ante River, del próximo martes. excepto que los nuevos controles que exige la Conmebol ofrecieran otros resultados antes de su viaje a Buenos Aires.