Edinson Cavani a Boca: la llegada del uruguayo está cada vez más lejos de ser imposible

Parecía que todo estaba fuera del alcanza del Consejo de Fútbol, pero desde la llamada de Juan Román Riquelme al crack uruguayo todo parece ser más viable. La chance concreta de que Cavani juegue en el Villarreal español no termina de cerrarse y la llegada del Matador al Submarino está cada vez más fría. Por ese panorama, no sorprende lo que dijo el periodista uruguayo Diego Muñoz, en ESPN: "Cavani evalúa la oferta de Boca, teniendo en cuenta que: sabe que el mercado argentino se termina en breve, no cristaliza su chance con Villarreal aún, no tiene ganas de ir a Alemania y tiene ganas de jugar en Boca ".