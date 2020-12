Bomba en Boca: Mauro Zárate, fuera de los concentrados

zarate

No son buenos tiempos para Mauro Zárate en Boca. El delantero no fue incluido por Miguel Ángel Russo entre los convocados para el partido ante Arsenal en La Bombonera, por el inicio de la Fase Campeón de la Copa Diego Maradona. Luego de sentir una dolencia en la práctica del jueves, los estudios no revelaron lesión alguna pero aún así el cuerpo técnico decidió marginarlo del partido, en el que se especulaba con una chance como titular para él.

El entrenador tuvo una charla con el futbolista en el comienzo de la práctica, en la que le comunicó que no lo iba a utilizar por precaución. Se viene la serie frente a Racing, por Copa Libertadores, y no quiere correr riesgos: teme que la molestia en el aductor derecho pueda agravase y perderlo para los compromisos contra la Academia.

En la práctica, Zárate se movió diferenciado y luego realizó trabajos de intensidad. No sintitó inconvenientes físicos y mañana hará doble turno para llegar de la mejor manera posible al primer compromiso de cuartos de final, que se jugará el miércoles a las 21.30 en Avellaneda.

De esa manera, la probable formación de Boca para recibir a Arsenal sería: Agustín Rossi; Buffarini, Carlos Zambrano, Gastón Ávila, Emmanuel Mas; Exequiel Zeballos, Jara, Diego González, Agustín Obando; Gonzalo Maroni y Franco Soldano.