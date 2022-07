Casi se va del Leeds, Bielsa lo potenció y hoy lo compró por 50 millones el Manchester City

El sentido mensaje de Kalvin Phillips a Marcelo Bielsa, su ex DT del Leeds

"No puedo mencionar a Leeds sin mencionar a una persona especial: Marcelo. El mejor entrenador que conocí. Fue un hombre que le dio vida al club, le hizo creer a los jugadores y a todos los involucrados en el club que éramos lo suficientemente buenos para regresar a la Premier League después de 16 años. Pero no solo le diste todo al club, sino también me diste a mi todo lo que necesitaba para convertirme en la persona que soy hoy, dentro y fuera de la cancha", escribió.

Kalvin Phillips, refuerzo del Manchester City: de brillar con Bielsa en Leeds a ser jugar para Pep Guardiola

El Manchester City acordó esta mañana la llegada de Phillips por 50 millones de libras totales (42M fijos + 8M en variables). Este volante de 26 años tuvo un antes y un después desde que Marcelo Bielsa se cruzó en su camino allá por junio de 2018. El Loco lo convirtió en la piedra angular del mediocampo del club de Yorkshire cuando aún se encontraban en el Championship (Segunda División de Inglaterra) y lo potenció a tal punto de que empezó a ser convocado en la selección inglesa.

Phillips saltó a la fama cuando Leeds ganó el ascenso a la Premier League en 2020 y después tuvo una actuación importante cuando la selección de Inglaterra llegó a la final de la Eurocopa en el año pasado.

El mensaje que había tenido Marcelo Bielsa para Kalvin Phillips, cuando era resistido en Leeds

El rosarino Marcelo Bielsa habló en 2019 sobre porqué confiaba tanto en Phillips, un volante resistido por los hinchas del Leeds: "Como mucha gente puede entender que el que tolera la frustración es un estúpido, para mí Phillips es un ejemplo, no un estúpido. Un agregado: estoy orgulloso de poder dirigirlo".

Tan buena era la relación entre ambos que el DT le regaló una camiseta de Newell's, de su época como futbolista, quien la recibió muy a gusto y contó: "Es una camiseta vieja de cuándo jugaba, y le pediré que la firme. También me envió una pequeña nota, voy a enmarcarla, dice que mi arduo trabajo ha dado sus frutos, pero no se detiene acá”.