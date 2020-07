El Chacho Coudet amenazó con irse del Inter de Porto Alegre por las malas condiciones de los campos de juego

El ex DT de Racing, furioso.

Se sabe que Eduardo Coudet es un entrenador temperamental, que suele decir lo que piensa públicamente. En esta oportunidad, no fue la excepción.

Tras el empate de su equipo, Internacional de Porto Alegre, frente a Esportivo como visitante, el Chacho se mostró furioso por las pésimas condiciones del campo de juego y amenazó con dejar el cargo.

“Si necesitan preparar a un equipo para jugar así, busquen a otro entrenador. Yo no me preparo para tirar la pelota para arriba, me gusta jugar bien al fútbol o al menos intentarlo. Pero la verdad es que esperamos tener mejores condiciones. Es más fácil destruir que construir, pero el equipo que busca construir necesita tener un buen césped", comentó el ex DT de Racing y Central.

Coudet espera que sus reclamos sean escuchados y que el próximo miércoles, cuando el Inter haga de local ante Aimoré por una nueva fecha del torneo Gaúcho, el campo de juego se encuentre en mejores condiciones para por desarrollar la idea de juego que intenta inculcar a sus futbolistas.