ANSES aplica cambios para la AUH en abril: cómo impacta el aumento y fechas de cobro

El 20% restante, equivalente a $27.333,20, se retiene y se acumula hasta que se presenta la Libreta AUH. Este mecanismo se mantiene vigente y condiciona el cobro total del beneficio.

En los hogares con más de un hijo, el ingreso se incrementa de acuerdo a la cantidad de menores alcanzados por la prestación.

Cómo influye la ayuda escolar en el cobro de AUH en abril

La Ayuda Escolar Anual se paga con un monto de $85.000 por hijo y funciona como un refuerzo económico en el inicio del ciclo lectivo.

Para acceder a este pago es obligatorio presentar el Certificado Escolar, que acredita la asistencia educativa. Si este trámite no se completa, el beneficio no se liquida.

Quienes regularicen la situación podrán cobrar el monto una vez validado el certificado, con un plazo de acreditación que puede extenderse hasta 60 días.

Qué requisitos controla ANSES para no perder la AUH en abril

El organismo verifica de forma periódica la situación de los beneficiarios mediante el cruce de datos. Entre los principales requisitos se encuentran los límites de ingresos:

Ingreso individual máximo: $2.722.595

$2.722.595 Ingreso familiar total: $5.445.190

Si alguno de estos valores se supera, la asignación puede ser suspendida, incluso si el resto de las condiciones se cumplen.

También es fundamental mantener actualizada la información personal y laboral en Mi ANSES para evitar demoras o interrupciones en el cobro.

Cuándo se cobra la AUH en abril 2026 según el calendario de pagos

El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI:

DNI terminado en 0: 10 de abril

DNI terminado en 1: 13 de abril

DNI terminado en 2: 14 de abril

DNI terminado en 3: 15 de abril

DNI terminado en 4: 16 de abril

DNI terminado en 5: 17 de abril

DNI terminado en 6: 20 de abril

DNI terminado en 7: 21 de abril

DNI terminado en 8: 22 de abril

DNI terminado en 9: 23 de abril

El pago se deposita en la cuenta habitual y puede incluir beneficios adicionales si se cumplen los requisitos correspondientes.