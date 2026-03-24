ANSES aplicará en abril un nuevo aumento para la AUH, con un ajuste del 2,9% basado en la inflación informada por el INDEC. Esta actualización redefine los montos que perciben las familias y se suma a otros factores que influyen en el cobro.
ANSES vuelve a aplicar cambios en abril que afectan la AUH y la ayuda escolar. Entre aumentos, requisitos y controles, hay un dato clave que puede modificar el ingreso final de las familias.
ANSES aplica cambios para la AUH en abril: cómo impacta el aumento y fechas de cobro
ANSES aplicará en abril un nuevo aumento para la AUH, con un ajuste del 2,9% basado en la inflación informada por el INDEC. Esta actualización redefine los montos que perciben las familias y se suma a otros factores que influyen en el cobro.
El esquema de pagos mantiene condiciones vigentes que pueden incidir directamente en el ingreso. Entre ellas, la presentación de documentación obligatoria y el control de ingresos siguen siendo determinantes para acceder al beneficio completo.
Además, continúa el sistema de retención del 20% de la AUH, que se acumula durante el año y se paga luego de cumplir con los requisitos establecidos por el organismo.
Con la actualización de abril, el monto total de la AUH pasa a $136.666 por hijo. Sin embargo, el pago mensual corresponde al 80%, es decir, $109.332,80.
El 20% restante, equivalente a $27.333,20, se retiene y se acumula hasta que se presenta la Libreta AUH. Este mecanismo se mantiene vigente y condiciona el cobro total del beneficio.
En los hogares con más de un hijo, el ingreso se incrementa de acuerdo a la cantidad de menores alcanzados por la prestación.
La Ayuda Escolar Anual se paga con un monto de $85.000 por hijo y funciona como un refuerzo económico en el inicio del ciclo lectivo.
Para acceder a este pago es obligatorio presentar el Certificado Escolar, que acredita la asistencia educativa. Si este trámite no se completa, el beneficio no se liquida.
Quienes regularicen la situación podrán cobrar el monto una vez validado el certificado, con un plazo de acreditación que puede extenderse hasta 60 días.
El organismo verifica de forma periódica la situación de los beneficiarios mediante el cruce de datos. Entre los principales requisitos se encuentran los límites de ingresos:
Si alguno de estos valores se supera, la asignación puede ser suspendida, incluso si el resto de las condiciones se cumplen.
También es fundamental mantener actualizada la información personal y laboral en Mi ANSES para evitar demoras o interrupciones en el cobro.
El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI:
El pago se deposita en la cuenta habitual y puede incluir beneficios adicionales si se cumplen los requisitos correspondientes.