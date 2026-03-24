Un presunto video paranormal se viralizó en las últimas horas en redes sociales, luego de que un empleado de un mercado frutihortícola de San Miguel de Tucumán registrara unos desgarradores gritos durante su jornada laboral nocturna.
Un trabajador registró desgarradores gritos durante la madrugada en un mercado frutihortícola de San Miguel de Tucumán.
Video paranormal: los escalofriantes gritos en un mercado que paralizaron a un empleado
Un presunto video paranormal se viralizó en las últimas horas en redes sociales, luego de que un empleado de un mercado frutihortícola de San Miguel de Tucumán registrara unos desgarradores gritos durante su jornada laboral nocturna.
El escenario del escalofriante suceso ocurrió en Mercofrut, un predio que habitualmente bulle de actividad comercial con el movimiento de camiones y cajones.
En la grabación, realizada con un celular mientras hacía su recorrido de noche, se escuchan reiterados gritos, lejanos pero intensos. “Por las dudas ni pienso ir para ahí, para el medio”, afirmó, con voz temblorosa, el empleado que filmó la secuencia.
Luego, en redes sociales, un dirigente histórico del Mercofrut salió a respaldar la veracidad del video. “Hace tiempo me ocurrió algo parecido; esto no es mentira ni está armado”, afirmó, en publicaciones donde el material fue difundido por el comunicador César Juárez.
Para muchos usuarios, los alaridos provenían de un espíritu perdido, mientras que otros lo asociaron directamente con La Llorona, la legendaria figura del folclore latinoamericano que vaga de noche llorando la pérdida de sus hijos.