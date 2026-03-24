Los jubilados que cobran a través de ANSES recibirán en abril un aumento del 2,9%, calculado en base a la inflación informada por el INDEC. Esta actualización impacta directamente en los haberes y redefine los ingresos del sistema previsional.
ANSES vuelve a actualizar a jubilados en abril con cambios que impactan en el ingreso mensual. Entre el aumento y el bono vigente, hay un punto clave que define cuánto se cobra finalmente.
ANSES: jubilados reciben una suba en abril y ya confirmaron fechas de cobro
Los jubilados que cobran a través de ANSES recibirán en abril un aumento del 2,9%, calculado en base a la inflación informada por el INDEC. Esta actualización impacta directamente en los haberes y redefine los ingresos del sistema previsional.
El ajuste se aplica a todas las jubilaciones y responde al esquema de movilidad mensual vigente. De esta manera, los montos se actualizan en función de la evolución de los precios.
A este incremento se suma un bono que continúa vigente, lo que modifica el ingreso total. La combinación entre ambos componentes es la que determina cuánto cobra cada beneficiario.
Con la suba aplicada, la jubilación mínima pasa a $380.319, correspondiente al haber base sin adicionales.
Al incorporar el bono vigente, el ingreso total para quienes perciben la mínima alcanza los $450.319. Este valor funciona como referencia para los sectores de menores ingresos.
En el caso de haberes superiores, el bono se reduce de manera progresiva hasta dejar de aplicarse en los niveles más altos.
El bono extraordinario de $70.000 se mantiene sin cambios en abril y continúa como refuerzo para quienes cobran la mínima.
Para jubilaciones que superan ese nivel, el monto del bono se ajusta de forma proporcional. Esto implica que el adicional disminuye a medida que el haber base es más alto.
El ingreso final se compone entonces del haber actualizado más este complemento, cuando corresponde.
El sistema vigente establece que los haberes se actualizan según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.
Cada dato mensual de inflación se traslada a las jubilaciones, lo que define los incrementos periódicos. En abril, el ajuste toma como referencia la inflación registrada en febrero.
Este mecanismo se aplica a todo el sistema previsional y determina la evolución de los ingresos mes a mes.
El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI y el nivel de haberes.
Para quienes cobran la mínima:
Para haberes superiores: