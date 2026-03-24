ANSES: jubilados reciben una suba en abril y ya confirmaron fechas de cobro

Al incorporar el bono vigente, el ingreso total para quienes perciben la mínima alcanza los $450.319. Este valor funciona como referencia para los sectores de menores ingresos.

En el caso de haberes superiores, el bono se reduce de manera progresiva hasta dejar de aplicarse en los niveles más altos.

Cómo influye el bono en el ingreso mensual de los jubilados

El bono extraordinario de $70.000 se mantiene sin cambios en abril y continúa como refuerzo para quienes cobran la mínima.

Para jubilaciones que superan ese nivel, el monto del bono se ajusta de forma proporcional. Esto implica que el adicional disminuye a medida que el haber base es más alto.

El ingreso final se compone entonces del haber actualizado más este complemento, cuando corresponde.

Cómo se calcula el aumento mensual de las jubilaciones

El sistema vigente establece que los haberes se actualizan según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.

Cada dato mensual de inflación se traslada a las jubilaciones, lo que define los incrementos periódicos. En abril, el ajuste toma como referencia la inflación registrada en febrero.

Este mecanismo se aplica a todo el sistema previsional y determina la evolución de los ingresos mes a mes.

Cuándo cobran los jubilados en abril según el calendario de ANSES

El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI y el nivel de haberes.

Para quienes cobran la mínima:

DNI terminado en 0: 10 de abril

DNI terminado en 1: 13 de abril

DNI terminado en 2: 14 de abril

DNI terminado en 3: 15 de abril

DNI terminado en 4: 16 de abril

DNI terminado en 5: 17 de abril

DNI terminado en 6: 20 de abril

DNI terminado en 7: 21 de abril

DNI terminado en 8: 22 de abril

DNI terminado en 9: 23 de abril

Para haberes superiores: