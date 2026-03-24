En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Jubilados
información clave

ANSES: jubilados reciben una suba en abril y ya confirmaron fechas de cobro

ANSES vuelve a actualizar a jubilados en abril con cambios que impactan en el ingreso mensual. Entre el aumento y el bono vigente, hay un punto clave que define cuánto se cobra finalmente.

ANSES: jubilados reciben una suba en abril y ya confirmaron fechas de cobro

ANSES: jubilados reciben una suba en abril y ya confirmaron fechas de cobro

Los jubilados que cobran a través de ANSES recibirán en abril un aumento del 2,9%, calculado en base a la inflación informada por el INDEC. Esta actualización impacta directamente en los haberes y redefine los ingresos del sistema previsional.

Leé también ANSES aplica cambios para la AUH en abril: cómo impacta el aumento y fechas de cobro
ANSES aplica cambios para la AUH en abril: cómo impacta el aumento y fechas de cobro

El ajuste se aplica a todas las jubilaciones y responde al esquema de movilidad mensual vigente. De esta manera, los montos se actualizan en función de la evolución de los precios.

A este incremento se suma un bono que continúa vigente, lo que modifica el ingreso total. La combinación entre ambos componentes es la que determina cuánto cobra cada beneficiario.

Cuánto cobran los jubilados en abril 2026 tras el aumento de ANSES

Jubilados_marzo
ANSES: jubilados reciben una suba en abril y ya confirmaron fechas de cobro

ANSES: jubilados reciben una suba en abril y ya confirmaron fechas de cobro

Con la suba aplicada, la jubilación mínima pasa a $380.319, correspondiente al haber base sin adicionales.

Al incorporar el bono vigente, el ingreso total para quienes perciben la mínima alcanza los $450.319. Este valor funciona como referencia para los sectores de menores ingresos.

En el caso de haberes superiores, el bono se reduce de manera progresiva hasta dejar de aplicarse en los niveles más altos.

Cómo influye el bono en el ingreso mensual de los jubilados

El bono extraordinario de $70.000 se mantiene sin cambios en abril y continúa como refuerzo para quienes cobran la mínima.

Para jubilaciones que superan ese nivel, el monto del bono se ajusta de forma proporcional. Esto implica que el adicional disminuye a medida que el haber base es más alto.

El ingreso final se compone entonces del haber actualizado más este complemento, cuando corresponde.

Cómo se calcula el aumento mensual de las jubilaciones

El sistema vigente establece que los haberes se actualizan según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.

Cada dato mensual de inflación se traslada a las jubilaciones, lo que define los incrementos periódicos. En abril, el ajuste toma como referencia la inflación registrada en febrero.

Este mecanismo se aplica a todo el sistema previsional y determina la evolución de los ingresos mes a mes.

Cuándo cobran los jubilados en abril según el calendario de ANSES

El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI y el nivel de haberes.

Para quienes cobran la mínima:

  • DNI terminado en 0: 10 de abril
  • DNI terminado en 1: 13 de abril
  • DNI terminado en 2: 14 de abril
  • DNI terminado en 3: 15 de abril
  • DNI terminado en 4: 16 de abril
  • DNI terminado en 5: 17 de abril
  • DNI terminado en 6: 20 de abril
  • DNI terminado en 7: 21 de abril
  • DNI terminado en 8: 22 de abril
  • DNI terminado en 9: 23 de abril

Para haberes superiores:

  • DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril
  • DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril
  • DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril
  • DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril
  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Jubilados
Notas relacionadas
ANSES define el pago de AUH con ayuda escolar en abril
El detalle que determinará cuánto cobrarán los jubilados de ANSES en abril
La ayuda escolar de ANSES depende de un requisito clave que impacta en el pago

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar