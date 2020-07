La despedida de Maradona a Marzolini: "De tu mano, muchos de Boca dimos nuestra única vuelta olímpica en el país"

View this post on Instagram

En 1981, de la mano de Marzolini, muchos de los muchachos de Boca dimos nuestra única vuelta olímpica en el país. Aquél grupo tenía a cada nene, y vos lo manejaste de una forma increíble. Fuiste una excelente persona, campeón como jugador, y como técnico. Muchas gracias Silvio, que en paz descanses.