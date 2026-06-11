La furiosa reacción de Santiago del Moro contra Nigro en Gran Hermano: "No me digas..."

La respuesta de Nigro fue inmediata y contundente: "Campanita, ya se terminó el personaje. Se te acabó el personaje. No sabés qué hacer, no sabés qué hacer. Me tratás de planta y mirá quién es la planta".

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Cómo había sido la fuerte explicación de Santiago del Moro sobre la advertencia a Nigro en Gran Hermano

Tras el llamado de atención que recibió Nigro por su aparente falta de juego y escasa participación en la dinámica de Gran Hermano, Santiago del Moro decidió explicar públicamente qué motivó la decisión de la producción.

El conductor, en su programa radial Club del Moro por La 100, buscó bajar la tensión generada por el fuerte comunicado del Big. “A esta altura de la competencia sienten que no tiene juego y hasta la está pasando más o menos”, expresó.

Del Moro también subrayó que el reality evalúa constantemente el compromiso de cada jugador: “Lo que evalúa Gran Hermano es que hay tantos chicos y chicas con ganas de estar ahí, y parece que a él no le interesa. Los castings que hizo son muy buenos, es un chico que habla mucho y al que le gusta mucho el programa”. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la desconexión que Nigro mostró en distintos momentos de la convivencia.

El conductor fue aún más tajante al describir cómo lo ven dentro del juego: “Está ajeno a la casa. Se le abre la puerta porque no tiene ganas de estar”.

Y cerró con una frase que dejó planteada la posibilidad de un giro en su actitud: “Si él es vivo, se agarra de esto y puede transformarse en protagonista. Me encantaría que esto lo ayude mucho, pero la verdad es que está de observador”.