A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
PERDIÓ LA PACIENCIA

La furiosa reacción de Santiago del Moro contra Nigro en Gran Hermano: "No me digas..."

Santiago del Moro interrumpió a Nigro en pleno vivo de Gran Hermano y lo frenó por una frase que no le gustó.

11 jun 2026, 23:46
Banner seguínos en google Primicias Ya
nigro, santiago del moro
nigro, santiago del moro
nigro, santiago del moro

No es la primera vez que Nigro recibe un llamado de atención dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). En esta ocasión, el episodio tuvo como protagonista a Santiago del Moro, quien perdió la paciencia frente a una respuesta del participante y lo frenó en seco enfrente de todos.

"¿Nigro, cómo estás vos?", le preguntó el conductor. El joven intentó mostrarse relajado: "Muy tranqui Santi, la verdad es que...". Sin embargo, Del Moro lo interrumpió molesto: "No me digas tranqui, no, no, tranqui no". Nigro insistió: "Sí, pero estoy tranquilo, la verdad", y el presentador retrucó: "Ahí podés estar bien, más o menos, tranqui no".

Leé también

Conmoción en Gran Hermano: efectivos policiales habrían ingresado por los techos de la casa

Conmoción en Gran Hermano: efectivos policiales habrían ingresado por los techos de la casa

El intercambio se tensó aún más cuando Nigro confesó: "Tengo mucha bronca por lo que pasó ayer, pero nada, ya está". Del Moro quiso saber más y lo invitó a explayarse: "¿Qué te pasó ayer? Contame". El participante explicó: "Para mí, como dijo Sol, que se cagaba de risa, que no había hecho complot, para mí hubo complot. Y nada, también por ahí me molestó, como dijo Ale, la jugada de Cola. No entiendo la jugada, pero bueno, son cosas que pasan y es un juego, ya está".

En medio de la discusión, Campanita intervino con ironía: "Es que no tiene bronca de nada por él, porque él viene aquí para estar de vacaciones. Entonces no le pasa nada, está todo el día tomando mate, jijiji, jajaja. Tiene bronca por cosas de otras personas".

La respuesta de Nigro fue inmediata y contundente: "Campanita, ya se terminó el personaje. Se te acabó el personaje. No sabés qué hacer, no sabés qué hacer. Me tratás de planta y mirá quién es la planta".

Embed

Cómo había sido la fuerte explicación de Santiago del Moro sobre la advertencia a Nigro en Gran Hermano

Tras el llamado de atención que recibió Nigro por su aparente falta de juego y escasa participación en la dinámica de Gran Hermano, Santiago del Moro decidió explicar públicamente qué motivó la decisión de la producción.

El conductor, en su programa radial Club del Moro por La 100, buscó bajar la tensión generada por el fuerte comunicado del Big. “A esta altura de la competencia sienten que no tiene juego y hasta la está pasando más o menos”, expresó.

Del Moro también subrayó que el reality evalúa constantemente el compromiso de cada jugador: “Lo que evalúa Gran Hermano es que hay tantos chicos y chicas con ganas de estar ahí, y parece que a él no le interesa. Los castings que hizo son muy buenos, es un chico que habla mucho y al que le gusta mucho el programa”. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la desconexión que Nigro mostró en distintos momentos de la convivencia.

El conductor fue aún más tajante al describir cómo lo ven dentro del juego: “Está ajeno a la casa. Se le abre la puerta porque no tiene ganas de estar”.

Y cerró con una frase que dejó planteada la posibilidad de un giro en su actitud: “Si él es vivo, se agarra de esto y puede transformarse en protagonista. Me encantaría que esto lo ayude mucho, pero la verdad es que está de observador”.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Gran Hermano Santiago del Moro

Lo más visto